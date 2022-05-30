Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir otomobil, seyir halindeki dolmuşa çarptı. Otomobilin çarptığı dolmuş, kazanın şiddetiyle defalarca takla attı. Feci kazada 20 kişi yaralanırken, trafikte bir süre aksamalar meydana geldi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Çankaya ilçesi Genelkurmay Kavşağı TBMM Dikmen Kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen ve İnönü Bulvarı'ndan Kızılay istikametine gitmekte olan otomobil, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan dolmuşa çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan dolmuş ters devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.



Kaza sebebiyle bir süre trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Otobüs devrildi: 2'si ağır 27 yaralı Afyonkarahisar’da bir yolcu otobüs sürücüsünün kontrolünden çıktı ve devrildi. Feci kazada otobüs içinde bulunan 27 yolcu yaralandı. Yaralıların 2 'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çoğu sürücü bunu bilmiyor! Kaza sonrası tazminat alabilirsiniz Çoğu araç sahibi kaza geçirmiş araçlarını ucuza satmak zorunda kalıyor. Ancak kimse ‘Değer kaybı tazminatı’ ile oluşabilecek zararın önüne geçilebileceğini bilmiyor. Peki değer kaybı tazminatı nedir? Değer kaybı tazminatı nasıl alınır? İşte haberimizin detayları…

Rektör yardımcısının kızı kazada öldü İzmir Bornova’da üç aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı gıda mühendisi Öykü Su Atılgan hayatını kaybetti.