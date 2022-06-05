Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta cadde üzerinde karşılaşan iki grubun silahlı çatışmasında 3 kişi yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAH, SANDALYE, SOPA, ASKILIK...

Kavga sırasında taraflar birlerine silah, sandalye, sopa ve ayaklı askılıklarla saldırdı. Yaşanan çatışmada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, sağlıkçılar da yaralıları hastaneye kaldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anları olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin elinde silahla kaçarken ateş ettiği, kurşunların aracın camına isabet ettiği, kovalayanların ise ellerinde sandalye ve ayaklı askılıkla vurmaya çalıştığı görünüyor.

Manavda silahlı çatışma: 3'ü ağır 5 yaralı Samsun'da bir manavda yaşanan silahlı çatışma sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Fatih'te polis ve şüpheli arasında silahlı çatışma: 1'i polis, 6 yaralı Fatih'te husumetli iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada olaya polis ekipleri müdahale etmek istedi ancak çatışmada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.