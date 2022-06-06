Türkiye Gazetesi

Artvin’de Çoruh Nehri kenarına yapılan sosyal tesis ve nehrin diğer kenarında bulunan Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi arasında geçişleri sağlayan asma köprüye üniversite yönetimi kararıyla turnike konuldu. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amaçlı, dışardan izinsiz girişleri önlemek için yapılan uygulama gerek öğrenciler gerekse sosyal tesisi işleten esnaf tarafından olumlu karşılandı. Kentte, Devlet Su İşleri tarafından 2016 yılında inşa edilen ‘Çoruh Park Sosyal Tesisleri’ kapsamında yapılan asma köprünün bir ucu sosyal alan içinde yer alırken diğer ucu ise Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi kampüsüne uzanıyor.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Zamanla sivil vatandaşın da köprüyü geçerek üniversite içerisine rahatça girince, asma köprü bir dönem giriş, çıkışlara kapatıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi yönetimi asma köprüye turnike koymaya karar verdi. Bu sayede öğrenci ve personeli harici asma köprüden geçişler kısıtlandı. Turnike köprünün üniversite bölümüne konulduğu için isteyen sivil halk asma köprüyü gezebiliyor fakat üniversiteye geçemiyor. Uygulamayla üniversiteye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken asma köprü ise kapalı kalmaktan kurtuldu. Otantik görünüme sahip şehrin ve Çoruh nehrinin önemli simgelerinden biri olan amsa köprü, bu sayede ilk turnikeli asma köprü olma unvanına kavuşmuş oldu.

ASMA KÖPRÜYE TURNİKE UYGULAMASI BEĞENİLDİ

Uygulamayla ilgili düşüncelerini ifade eden Avcılık ve Yaban Hayatı 2. Sınıf öğrencisi Berat Yangın “Öğrenciler olarak tamamen bizim güvenlik acısından yapılması güzel bir uygulama. Öğrenci kartlarımızda geçiş sağlayabiliyoruz. Asma köprüde turnike olduğu duyunca ilginç bulduk. Turnikeden geçmek güzel ama asma köprüden geçerek okula gitmek daha eğlenceli bizim için” diye konuştu. Avcılık ve Yaban Hayatı öğrencilerinden Süleyman Toktaş da “Turnikenin olması güzel. Günümüzden yaşanan olaylarla bakarsak sadece öğrenci kimlik kartıyla girişlerin olması oldukça güvenilir. Okulumun çift tarafımızdan güvenlik var zaten, köprüden geçerken asma köprünün güzelliği Çoruh nehrinin güzelli gerçekten baştan çıkartıcı” diye konuştu.

“BURASI KARADENİZ DEĞİŞİK ÇÖZÜMLER ÜRETİLMESİ NORMAL”

Çoruh Park Sosyal Tesislerde esnaflık yapan Orhan Sevinç ise yaptığı açıklamada “Daha önceleri turnike yoktu, öğrencilerin geçişleri sorun oluyordu. Sorun olunca köprü kapatıldı. Yeni rektörümüz böyle bir çözüm yoluna gitti turnike kurdu. Bu sayede üniversiteye giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Burası Artvin, Karadeniz’de farklılıklar değişik çözümler üretilmesi normal. Coğrafi yapısı bunu gerektiriyor. Türkiye’de ilk olması onların tuhafına gidiyor. Dışarıdan gelen ilk bakıyor geçmek istiyor sonra üniversiteyi görünce durumu anlıyor gülümsüyor” ifadelerini kullandı.

Turnikeden atlarken hayatından oldu ABD’de, bilet ücreti 2.75 dolar metroya ücretsiz binmek isteyen bir kişi, turnikenin üstünden atlamaya çalıştığı esnada düşerek hayatını kaybetti.