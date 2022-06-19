Türkiye Gazetesi

Son dakika Meteoroloji haberi: 19 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporu açıklandı, kuvvetli sağanak beklenen iller belli oldu. Rapora göre Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri sağanakların en yoğun hissedilen bölgeleri olacak. İstanbul'un da dahil olduğu 14 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi.

19 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, İstanbul'un kuzey kesimleri, Isparta, Osmaniye, Hatay kıyıları, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

19 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

YENİ HAFTADA DA SÜRECEK

19 Haziran'da etkili olan sağanak, yeni haftada da sürecek. Yağışlar özellikle İç Anadolu'da etkili olacak, Çarşamba'dan sonra ise Batı Karadeniz'de kendisini hissettirecek. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Perşembe gününden sonra sağanaklar etkisini kaybedecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL °C, 26°C Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 33°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANKARA °C, 28°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Bir bölge iki ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara'nın güney ve batı, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri için yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.