Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl Mayıs ayında 100 metre arayla pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayet şüphelisi Furkan A. (22) ve Murat A. olaydan sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Barış (45), ağabeyinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo ile kızını, Tuğçe'nin sevgilisi F.A.'nın öldürdüğünü ileri sürmüştü. 2 kadının cinayet davası devam ederken Hatice Barış'ta bugün cinayete kurban gitti.

KIZI GİBİ O DA CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Adana'nın Kozan ilçesinde ikamet eden Hatice Barış, 3 gün önce bahçe işleri için Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesindeki eski kocasının evine geldi. Hatice Barış, bahçe işleriyle ilgilenirken yanına eski kayınbabası Mustafa K. (76) geldi. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonrası Mustafa K, eski gelini Hatice Barış'ı ruhsatsız av tüfeği ile arkasından tek el ateş ederek boynundan vurdu. Barış olay yerinde hayatını kaybetti. Hatice Barış'ın cansız bedeni otopsi için Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra evine giden Mustafa K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adana da sele teslim! Araçlar hurdaya döndü, 3 köprü büyük zarar gördü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sele neden oldu. İlçeye bağlı Düzağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle 3 araç hurdaya dönerken, asırlık ağaçlar sulara kapıldı.