Türkiye Gazetesi

Karaman'da dün ikindi saatlerinde Ali Şahane Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne N.B., kızı 8 aylık Elif'i emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Elif'in fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

ELİF BEBEK KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elif bebeğin kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucuna göre belirleneceği öğrenildi.

Elif bebeğin ölümünde şoke eden gelişme! İntihar eden baba suçsuz çıktı Antalya’da dövülerek öldüğü iddia edilen 3 aylık bebeğin babası cezaevine girmiş, cezaevine girdikten bir süre sonra da intihar etmişti. Olayla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Babası tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen Elif bebeğin otopsi raporunda, travmatik bulguya rastlanılmadığı, tanısı konulmayan bir hastalık sonucu vefat ettiği ortaya çıktı. Babanın ise suçsuz olduğu anlaşıldı.

