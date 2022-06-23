Türkiye Gazetesi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı İsmailağa cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı.