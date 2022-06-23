Türkiye Gazetesi

Kadınların şıklıklarına şıklık katan babet ayakkabılar göründükleri kadar masum değil. Topuk ve ayak ucu aynı düzlemde yani düz taban olan babet ayakkabıları şık duruşlarının yanı sıra rahatlıklarıyla da kadınların tercih sebebi. Peki babet ayakkabı sağlıklı mı? Uzman Fizyoterapist Elif Uzun “Babet ayakkabı zararlı mı?”, “Düz taban ayakkabı giymek zararlı mı?” merak edilen soruları tek tek cevapladı.

AYAĞIN ANATOMİK YAPISINA UYMUYOR

Elif Uzun, “Her ortamda ve her zaman kurtarıcı gibi görünseler de bazen can sıkıcı problemlere sebep olabilirler. Ayağın normal anatomik yapısına çok da uygun olmayan bu ayakkabılar özellikle ayak baş parmağı, ayak tabanı ve tarak kemiklerinde kalıcı deformitelere neden olabilir. Babet kullanım sıklığı arttıkça ayak problemleri ve ağrı oranı artıyor” ifadelerini kullandı.

BABETT AYAKKABI ZARARLI MI?

Babetlerin ağrı hissetmesine neden olabileceğini belirten Uzun, “Desteklenmeyen ark, bir süre sonra çökmeye başlar. Ayak arkının yapısal ve fonksiyonel bozulmaya uğradığı ve tamamen kaybolduğu zaman, ayağın yer reaksiyon kuvvetini sönümleme yeteneği azalır. Bu durum, diz, kalça ve bel gibi yapıların daha fazla kuvvete maruz kalmasına neden olur. Bilimsel araştırmalarda düz taban (pes planus) olan kişilerde sıklıkla diz ve bel ağrısının görüldüğü gösterilmiştir” dedi.

BABET KULLANANLAR DİKKAT

Uzun, babet kullananlara “Babet kullanım süreleri azaltılmalı, kişinin çok yürümesi ve ayakta durması gereken günlerde babet giymek yerine ayak arkını destekleyen, geniş, konforlu ayakkabıların tercih etmesi gerekiyor.”

Ankara ziyaretine 'Kırmızı babetleri' ile geldi Arnavutluk Savunma Bakanı Mini Kodheli, Milli Savuma Bakanı İsmet Yılmaz'ı ziyaret etti.