Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan yılan haberlerinin bir yenisi Tunceli'den geldi. Çemişgezek ilçesinde ağaçlar arasında görülen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Kinelli mezrasında ağaçların üzerinde siyah renkte dev bir yılan görüldü. Yılanı gören vatandaşlardan Dursun Biçici, hemen telefonuna sarıldı. Ağacın dallarına uzanan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev yılan, Biçici tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Biçici, son günlerde bölgede yılanların sayısında artış yaşandığını kaydetti.

1 yaşındaki çocuğu engerek yılanı ısırdı, annesi elini görünce şoku yaşadı Rusya’da korkunç bir olay yaşandı. 1 yaşında henüz yeni yürümeye başlayan çocuğu engerek yılanı soktu. Aile, çocuğun elinin şişmeye ve morarmaya başlamasının ardından hemen hastaneye koştu. Engerek yılanının zehri yayıldı, çocuğun göğsüne kadar indi. Talihsiz çocuk doktorların müdahalesiyle kurtuldu.