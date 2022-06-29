Türkiye Gazetesi

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık hayvan telaşına girdi bile. Hayvancılar İstanbul'a kurbanlık hayvanlarıyla birlikte gelmeye devam ederken birçok yerde kurban pazarları kuruldu. İstanbul'da küçükbaş hayvanların fiyatı ortalama 3 bin liradan başlarken büyükbaş hayvanlar ise 30 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde besicilik yapan ve mandırasındaki kurbanlıklarını bayrama hazırlayan İlyas Süzener, 3 yıldır özenle baktığı ve “Fırtına” ismini verdiği şarole ırkı boğayı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, “Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı.

YANINDA HEDİYESİ VAR

Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan “Fırtına” isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.

'3 YAŞINDAN BERİ YETİŞTİRİYORUM'

Çekerek’te besicilik yapıyorum. Tosunumuzun cinsi şarole. Günlük 20 kilograma kadar yem yiyor, kuru besi yapıyorum, özenle bakıyorum. 3 yaşından beri yetiştiriyorum. Hayvanımız 3 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santimetre genişliğinde, canlı 2 ton geliyor. Karkas ağırlığı 1 ton 100 kilogram gelir. 120 bin TL istiyoruz. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun.” dedi.

İstanbul'da kurbanlık satışları hızlı başladı: Kısa sürede bitecek Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor.

Kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlıklar başladı! Kurban fiyatlarında son rakamlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul'a geldi, kurulan kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı. İstanbul'da büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadar? 2022 İstanbul kurbanlık fiyatları belli oldu. Bu sene büyükbaşların 30-80 bin lira arasından alıcı bulması bekleniyor. Küçükbaşlarda ise fiyatlar 3 bin liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar çıkıyor. İlk günden pazarlıkların başladığını belirten besiciler ise daha pazarların dolmadığını ve tırların yolda olduğunu belirtiyorlar.

Bayrama günler kala TZOB Başkanı güncel kurbanlık fiyatlarını paylaştı! 2022 güncel kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı’na günler kala Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurban alacaklara müjdeli haberi verdi. Kurbanlık fiyatlarının en yüzde 25 civarında düşeceğini belirten Bayraktar, ortalama kurbanlık fiyatlarını paylaşarak "Büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor" dedi. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş kurbanlıklar kaç TL?