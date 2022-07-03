İstanbul Boğazı'nda dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy-Karaköy seferini yapan "ŞH-DURUSU" adlı vapurun iskeleye yanaşmaya çalıştığı sırada dümeni kilitlendi. Dümeni kilitlenen vapur, Karaköy iskelesine çarptı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, hafif şekilde yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazılarının ise çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.
KAZA ANBEAN KAMERADA
Öte yandan, yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vapur normal şekilde iskeleye yanaşıyor. Vapur, ardından duramayarak iskeleye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle vapur geri tepiyor. İskeledeki vatandaşlar ise panik yaşıyor.
Vapurda başlayan kavga suda bitti! Denize düşen 1 kişi kurtarıldı Büyükada-Kartal seferini yapan vapurda yolculuk yapan 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında bir kişi denize düştü. Denize düşen kişi bir başka yolcu tarafından kurtarıldı.