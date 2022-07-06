Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi’nin ünlü kentlerinden olan Balıkesir, görkemli tarihi ve görülmeye değer doğal güzellikleriyle birlikte her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Gastronomi alanında birbirinden farklı lezzetlere sahip olan Balıkesir, meşhur yemekleri ile adından söz ettirmektedir. Balıkesir’in mutfağını zenginleştiren detaylar arasında birçok yemek, tatlı ve yöreye özgü ürünler bulunmaktadır. Ayvalık tostu başta olmak üzere güveç, tirit, peynirli patlıcan ve sura gibi yemekler Balıkesir’in neyi meşhur sorusunun cevabı olarak sıralanabilen lezzetler arasındadır.

1.AYVALIK TOSTU

Adını, Balıkesir’in turistik ilçesi Ayvalık’tan alan tost, bölgenin en meşhur yemeklerinden biridir. Özel olarak hazırlanan undan yapılan ekmeğin arasına sucuk, sosis, turşu, kaşar, mayonez ve ketçap gibi malzemelerin eklenmesiyle damaklarda muhteşem bir lezzet şöleni yaşatmaktadır. Ünü Balıkesir’i aşan bir lezzet olan Ayvalık tostu, günümüzde Türkiye’nin hemen her şehrinde bulunabilmektedir. Balıkesir’e gidildiğinde mutlaka tadına bakılması gereken bir lezzet olarak da öne çıkmaktadır. Ayvalık tostunu tatmak isteyenlere Balıkesir’de hizmet veren Hacıoğlu Aşkın Tost Evi’ne gitmeleri önerilmektedir.

2.PEYNİRLİ PATLICAN

Balıkesir’in yöresel yemeklerinden biri de peynirli patlıcandır. Patlıcanın peynirle olan eşsiz buluşması olarak nitelendirilebilen bu yemek, özellikle yaz aylarında Balıkesir’de sıkça tüketilmektedir. Manyas ilçesine özgü bir peynir türünden yapılan bu farklı lezzet, oldukça basit bir şekilde yapılmasıyla da evlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Soyulmuş patlıcanların yuvarlak bir şekilde kesilmesi ve aralarına Manyas peynirinin eklenmesiyle hazırlanmaktadır. Bu işlemden sonra patlıcan ve peynir, kürdan yardımıyla tutturularak pişirilmeye hazır hale getirilmektedir. Tadı damağınızda kalacak olan peynirli patlıcanı deneyimlemek isteyenlere Kanaat Lokantası’na gitmeleri önerilmektedir.

3.BİDAGİÇ GÜVECİ

Balıkesir’in tadı damaklarda kalacak bir başka lezzeti ise Bigadiç güvecidir. Balıkesir’in Bigadiç yöresine ait bir yemek olan güvecin yapımında oğlak eti kullanılmaktadır. Şehir merkezindeki restoranlarda sık sık servis edilen Bigadiç güvecine kuzu eti ilavesi yapılarak da tadı zenginleştirilebilmektedir. 200 derecede pişirilen Bigadiç güveci, nane ve kekik gibi baharatlarla tatlandırılarak servis edilmektedir. Bigadiç güvecinin eşsiz lezzetinin tadına bakmak için rotanızı Kardeşler Kasap Izgara ve Güveç Salonu’na çevirebilirsiniz.

4.TİRİT

Türkiye’nin birçok farklı yöresinde yapılan tirit, Balıkesir’de farklı yöntemlerle oldukça lezzetli bir hale bürünmektedir. Bu kapsamda Balıkesir’in yöresel yemekleri arasında gösterilen tirit, bu yörede küçük doğranan ekmekler ile yapılmaktadır. Tiritlik doğranan ekmekler, kaynamış et suyuna eklenerek karıştırılmaktadır. Çıkarıldıktan sonra et ilavesi yapılmaktadır. Kemikli etlerin suyunun verdiği lezzet ile birlikte Balıkesir’in mutlaka tadına bakılması gereken yemekleri arasında öne çıkmaktadır. Balıkesir gezileri sırasında tiriti bölgenin ünlü işletmelerinden Mega Yıldız Aile Lokantası’nda yiyebilirsiniz.

5.SURA

Sura da tıpkı tirit gibi Balıkesir’in bir başka meşhur et yemeğidir. Kuzu veya oğlak etinden yapılan Sura, özellikle Kurban Bayramı sırasında yörede sıklıkla tüketilmektedir. Pilav ile birlikte servis edilen yemek, çam fıstığı, kuş üzümü ve baharatların eklenmesiyle birlikte oldukça dikkat çekici bir tat olarak sofraların konuğu olmaktadır. Yöreye özgü tatlardan olan suranın lezzetine Bay Nihat Restoran’da bakabilirisiniz.

6.BALIKESİR MANTISI

Ülkenin neredeyse her köşesinde farklı tariflerle yapılan mantı, Balıkesir yöresinde de kendine ait özel tatları barındırmaktadır. Diğer alternatiflerinden Balıkesir mantısını ayrıştıran en önemli özellik, tavukla yapılıyor olmasıdır. Balıkesir mantısında tavuk eti, hamurun içine değil; aksine üzerine konularak servis edilmektedir. Balıkesir mantısının tadına bakmak için Hanımelif Manti Evi’ni tercih edebilirsiniz.

7.HÖŞMERİM

Höşmerim, Balıkesir denilince akla gelen ilk tatlardan biridir. Ege ve Marmara bölgelerinde sıkça yapılan höşmerimin doğduğu yer Balıkesir’in Havran ilçesidir. Oldukça hafif ve lezzetli bir tatlı olmasının yanı sıra tarihi bir öneme de sahiptir. Tuzsuz özel peynir, irmik, un ve şekerden yapılan eşsiz lezzeti, Balıkesir’in hemen yer yerinde bulabilmek mümkündür. Balıkesir’de Höşmerim denilince ilk akla gelen yer Höşmerimcim’dir.

8.SUSURLUK AYRANI

Balıkesir’e gidip tadına bakmadan dönülmeyecek olan lezzetlerden bir diğeri Susurluk ayranıdır. Şehirler arası yolculukların vazgeçilmezi olan Susurluk ayranı, yöreye özgü yoğurttan yapılması ve bol köpüklü olmasıyla ünlüdür. Aynı zamanda Susurluk tostu ile birlikte unutulmaz bir lezzet şöleni sunmaktadır. Susurluk ayranı için çevre yolu üzerinde yer alan Yasa Dinlenme Tesisleri’ne uğrayabilirsiniz.