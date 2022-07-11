Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde artan sağlıkçılara karşı şiddete bir yenisi daha eklendi. Sakarya'da bir hasta ytakını doktorla tartışmaya başladı. Durumu gören ebe hemşire ise araya girmek istedi ancak hasta yakını araya giren hemşire ve ebeyi darp etti.

Olay üzerine tartışmayı durdurmak içi gelen güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay sona erdi. Darp edilen sağlık çalışanları ise saldırgan hasta yakınından şikayetçi oldu. Hastaneye gelen polis ekipleri saldırgan hasta yakınını ve sağlık çalışanlarını karakola götürdü. Burada hemşire, ebe ve hasta yakınının ifadeleri alındı.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ'

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, ebe ve hemşirenin darbedilmesini kınadı. Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasının üzülerek takip edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak bugün SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın darbedilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz." ifadeleri kullanıldı.

DOKTORU TEHDİT ETTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ

Öte yandan, Sakarya'da görevli ortopedi doktorunu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen kişinin de polis ekiplerince ifadesi alındı.

Doktorun hastalara "Bakmıyorum" diyerek uzaklaştığı videoyla ilgili gerçek bambaşka çıktı Adana’da bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek eylem yaptığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olunca Adana İl Sağlık Müdürlüğü, açıklama yaptı. Açıklamada “Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Katledilen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı: Bayramda izin almadı, ‘nöbetlerim var’ dedi Konya Şehir Hastanesi’nde vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulundu. Karakaya abisinin bayramda izin almayarak çalıştığını, Çarşamba günü de şehit olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Görev başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya’ya son yolculuğuna uğurlandı Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.