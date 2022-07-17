Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde kalan Filistin asıllı İsrail vatandaşı şahıs, odasının penceresinden yola dolar saçtı. O anları cep telefonu ile kaydettiren şahıs, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan ekipler, hesapta Türk lirası, euro ve dolar ile çok sayıda görüntü paylaşıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

SAHTE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.’yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'parada sahtecilik' suçlarından adli işlem yapıldı.

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