Türkiye Gazetesi

Adana'da sulama kanalı dehşeti yine can aldı. Bir baba sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak istei ancak kendi canından oldu. İilçeye bağlı Narlık Mahallesi’nde çobanlık yapan 40 yaşındaki Ramazan Aslan, 9 yaşındaki oğlu Melih ile birlikte keçi otlatmaya çıktı. Küçük Melih, henüz bilinmeyen bir nedenle hayvanları otlattıkları bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

OĞLU KURTARILDI, KENDİ AKINTIYA KAPILDI

Oğlunun kanala düştüğünü gören baba Ramazan Aslan, suya girerek Melih’i kurtarmaya çalıştı. Baba Aslan’ın yardım çağrılarını duyan vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Suda çırpınan Melih, vatandaşların çabası ile kıyıya çıkarılırken; baba Ramazan Aslan ise akıntıya kapıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ile arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan talihsiz çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük Melih, daha sonra Adana’daki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Akıntıya kapılarak kaybolan baba Ramazan Aslan’ın cansız bedeni ise olay yerinden yaklaşık 8 kilometre uzakta bulundu. Baba Aslan’ın cenazesinin, Adana’daki otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Sıcaktan bunalıp sulama kanalına girmek istedi, bir daha çıkamadı Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

2 çocuk 14 saattir kayıp! Aramalar sulama kanalında yoğunlaştı Denizli’nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Şanlıurfa'da oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden acı bir haber geldi, sulama kanalının etrafında oynarken dengesini kaybederek düşen çocuk boğularak can verdi.