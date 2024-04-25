2 belediyenin çalışanları karşı karşıya geldi! Kendini yere atan üyeye başkandan sert uyarı

CHP'de bir kriz daha! Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

CHP'de bir kriz daha! Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin etrafının düzenlenmesi sırasında büyükşehir ve İzmit Belediyesi'nin çalışanları karşı karşıya geldi. İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe kendini yere atarken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise "Numara yapma" diyerek çıkıştı.

İzmit Belediyesi ekipleri, şehir yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları karşı karşıya geldi. İki grup arasında zaman zaman kavgalar da yaşanırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye geldi.

"NUMARA YAPMA"

İzmit Belediyesi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi meclis üyesi İbrahim Efe'yi ittirdi. Yere düşen İbrahim Efe'ye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi. Bu sırada Fatma Kaplan Hürriyet'in yanında bulunan bir kişi de yere düştü. Yaşananlar an be an kaydedildi.

BAŞKAN HÜRRİYET DEVREYE GİRDİ

Ayağa kalkan İbrahim Efe, "Başkanım bu yapılanlar doğru mu?" diyerek Fatma Kaplan Hürriyet'e tepki gösterdi. Yaşananların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık'ta bölgeye geldi. Fatma Kaplan Hürriyet ile Hasan Aydınlık karşılıklı görüşme gerçekleştirdi.

Yaşananların ardından Fatma Kaplan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Lütfen biraz uzlaşı. Lütfen beraber hizmet edelim. Birbirimize bilgi verelim. Biz bu konuda erinmeyiz. Teşekkür etmekten de asla gocunmayız. Sonuçta seçilmiş belediye ve belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla nezaket gereği birbirimize bilgi vermek çok zor olmasa gerek. Bundan sonra biz yapıcı tavrımızı devam ettireceğiz. Uzlaşı arayışımızı devam ettireceğiz. İnşallah bu uzlaşı arayışımıza olgunlukla cevap gelir" dedi.