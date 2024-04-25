Üvey anneye nikah düşmez

Üvey anneye nikah düşülür mü, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İslam dinine göre evliliği haram kılan sebepler merak konusu oldu. Bu kapsamda üvey anne ile evlenmek caiz midir? Cevabı haberimizde...

Üvey anne ile evlenilir mi, sorusuna cevap aranıyor. İslâm bir aile yuvası içinde çocukla üvey anne arasındaki ilişkileri de düzenlemiştir. Bunun ışığında babası ölen kimse, babasından dul kalan üvey annesi ile nikah yapabilir mi? İşte cevabı.

ÜVEY ANNEYE NİKAH DÜŞMEZ

Üvey anne Bir çocukla öz annesi dışında, babasının evlendiği başka bir kadın arasındaki hısımlık bağıdır.

Babası ölen kimse üvey annesi ile nikah yapamaz, haramdır. Yani bir kimsenin, babasının veya dedesinin zina ettiği kadınla evlenmesi haram sayılır.

Babasının hanımı, yani üvey annesi haram olduğu gibi, dedelerinin evlendiği bütün kadınlar da haramdır. Zina sebebiyle de olsa haram sayılır.

DİNİMİZCE ERKEĞE HARAM OLANLAR LİSTESİ

Erkeğe annesi, büyük annesi (anne ve babasının anneleri), kızı, oğlunun ve kızının kızları, kız kardeşi, kız kardeşinin ve biraderinin kızları, halası ve teyzesi neseb ile haram olanlar arasındadıır.

Erkeğe süt anası, süt büyük anaları, süt kızı, süt oğlunun ve süt kızının kızları, süt bacısı, süt bacısının ve süt biraderinin kızları, süt halası ve süt teyzesi süt itibariyle haram olanlar arsında yer alır.

Erkeğe nikah sebebi ile haram olanlar kaynanası, üvey kız, üvey anası, ve gelinidir.

Erkeğe hanımının bacısı, hanımının halası, hanımının teyzesi, hanımının erkek veya kız kardeşinin kızları, hanımının süt bacısı, süt halası, süt teyzesi, erkek veya kız süt kardeşinin kızları ve kitapsız kâfir kadınları geçici haram olanlar arasındadır.