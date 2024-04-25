Avcılar'da kaldırım çöktü! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 12.30 sularında 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı