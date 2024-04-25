Avcılar'da kaldırım çöktü! Ekipler olay yerinde

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 12.30 sularında 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı. Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu.

Ayrıntılar geliyor...