Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine faaliyet gösteren “Deterjan Pazarı” firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini üç katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu. Ancak 10 binin üzerinde kişi, bu vaadin yerine getirilmediğini ve toplam 100 milyon TL dolandırıldıklarını iddia ederek şikâyetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, saadet zinciri kurduğu iddia edilen Süleyman K. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekipler tarafından arama yapıldı.

Ankara'da deterjanpazarı isimli firmaya operasyon Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "banyo topu" üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da deterjan toplarıyla duyulmadık dolandırıcılık: Binlerce mağdur var! Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen deterjan firmasının önünde toplanan yüzlerce mağdur vatandaş, dolandırıldıklarını söyleyerek firmaya tepki gösterdi. 2 yıldır devam eden sistemde son 3 aydır paralarını alamayan mağdurlar, binlerce liralık zararları olduğunu söyledi.