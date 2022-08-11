Türkiye Gazetesi

Antalya'da bir iş adamı evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde oturan Gülhan K.'ye, otomobille gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla 9 el ateş açıldı. Şahıs göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülhan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Antalya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Toptancı halinde komisyoncu olan Gülhan K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde kaçan saldırgan Y.K., Belkıs Mahallesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsünden indi, silahlı saldırıda öldürüldü Antalya'da yolcu otobüsünden inen bir yolcu, silahlı saldırıda öldürüldü.

Kamp yapan aileye silahlı saldırı! 3 kişiyi öldürüp intihar etti ABD'de bir parkta kamp yapan aileye silahla saldıran şahıs, 1'i çocuk 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Saldırıda ailenin 9 yaşındaki oğlu zarar görmezken, saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.