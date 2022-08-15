Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Paraşüt pilotları ile yolcuları, Babadağ’ın 1.700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler, daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı. Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Pilotlar ve yolcular beton zemine sert bir düşüş gerçekleştirdi. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na konuşlu Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, olay anı anbean kaydedildi.

Yürekleri ağza getiren anlar: Yamaç paraşütçüsü piknikçilerin arasına indi Artvin’in Şavsat ilçesinde düzenlenen festivalde talihsiz bir kaza meydana geldi. Yamaç paraşütü yapan bir sporcu vatandaşların üstüne indi. Yüreklerin ağza geldiği olayda kimse yaralanmadı.