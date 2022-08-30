Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Perşembe ilçesi Yazlık Mahallesi'nde 92 yıl önce dünyaya gelen üçüzler Hacer, Emriye ve Hayriye Sarı, acısı ve tatlısıyla bütün hayatlarnı paylaştı. Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla bilinen üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri nedeniyle Kasım 2016'da vefat etti.

Kardeşlerini kaybeden Hacer ve Emriye Sarı, birlikte yaşamayı sürdürdü. Bugün Emine Sarı'dan da acı haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi gören yaşlı kadın, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Merhume yarın toprağa verilecek. Bir başına kalan Hacer Sarı ise kardeşleri için göz yaşı döküyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle üçüz ninelere 2013 yılında ev yaptırılmıştı.

Üçüz nineler ikiz kaldı Ordu’da doğdukları günden bu yana hiç ayrılmayan ve geçen hafta bir kardeşlerini kaybeden üçüz nineler, 85 yıl sonra ikiz kalmanın acısını yaşıyor.

Üçüz nineleri hastalık da ayıramadı Ordulu üçüz ninelerden hastalanan Hacer Sarı’yı kardeşleri Hayriye ve Emriye Sarı tedavi gördüğü hastanede bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Üçüz nineler evlerine kavuştu Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki üçüz ninelere, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle yaptırılan ev teslim edildi.