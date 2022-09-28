Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN | ANKARA

Avrupa ve Türkiye metamfetamin tehlikesiyle karşı karşıya. 2010-2020 arasında Avrupa’da ele geçirilen metamfetamin miktarı yüzde 477 oranında yükseldi. Avrupa’da 2020’de 2,2 ton metamfetamine el konuldu. Türkiye’de ise bu oran aynı dönemde 4,1 ton, geçen yıl 5,5 ton olarak kayıtlara geçti. 2016’da uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yüzde 1,4’ü metamfetamin yüzünden yaşandı, 2021’de ise yüzde 35,6’ya çıktı.

BASKI BÜYÜK RİSK

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) Birim Sorumlusu Uzman Dr. Mustafa Danışman, uyuşturucu kullanımının 10 yaşına kadar düştüğünü aktardı. Ailelere uyarılarda bulunan Danışman “Ergenlik sadece çocuğun geçirdiği bir dönem değil, aileler de bu süreci yaşıyor. Aileler, kaygılı oldukları için otoriter bir tutum sergiliyor, yasaklar koyuyor, katı kurallar uyguluyor, cezalandırıcı yöntemler deniyor. Fakat bu durum sonuçları açısında iyi olmayabilir. Çocuk, baskı yüzünden kendine ait bir alan oluşturmak istiyor. Bu da uyuşturucuya yöneltebiliyor. Yine tam tersi, ilgisiz bırakma, hiç karışmamak da madde bağımlılığı için bir risk. Her iki tutum da doğru değil. Çocuğun düşüncelerinin, görüşünün alındığı, katılımının sağlandığı, benlik sınırının yine konduğu ve korunduğu ama kararın ortak alındığı bir ortam oluşturulmalı. Bu şekilde, ergenlik dönemini herhangi bir maddeye bulaşmadan daha kolay atlatabilir” dedi.

İŞTAHA DİKKAT

Dr. Danışman, çocuğun uyuşturucu kullanıp kullanmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili “Ders başarısında bir düşüş, devamsızlıklarda artış, sebepsiz sinirlenmeler, uyku düzeni ve iştahta bozulmaları varsa dikkat edin. Bunlar bir şüphe oluşturabilir. Aileler bu endişelerini, bir psikiyatr polikliniğine başvurarak giderebilir. Ayrıca boşanmış aileler ya da annesi veya babası hapse girmiş çocuklar uyuşturucuya daha meyilli oluyor” yorumunda bulundu.

BEYNİN KİMYASINI BOZUYOR

“Madde bağımlılığının en iyi tedavisi, hiç başlamamak” diyen Danışman, konuşmasını şöyle noktaladı: Uyuşturucu, zaman içinde beynin nörokimyasal yapısını bozuyor. Yargılama, algılama, karar vermede ve ahlakta problemler ortaya çıkıyor. Uyuşturucuya ulaşmak için hırsızlık, gasp gibi suçlara bulaşabiliyorlar. Nadir de olsa bazen hayal görenler olabiliyor.

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