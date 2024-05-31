Adanalılar bu adamı konuşuyor! ‘Gördüğünüz yerde suratına tükürün’

Adana’da kim tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerinde bir erkeğin fotoğrafı ile ‘Gördüğünüz yerde suratına tükürün’ yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. Mahalledeki bütün aydınlatma direği, trafik ışığı ve çöp konteynerlerinin üzerinde onun resmi var...

Olay Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’nde yaşandı. Kimliği belirsiz biri mahalledeki aydınlatma, trafik direği ve çöp kutularının üzerinde adamın fotoğrafını ‘Şerefsizdir, gördüğünüz yerde suratına tükürün’ şeklindeki ilan ile astı.

"BÖYLE KİŞİLERDEN UZAK DURUN"

Ayrıca ilanda bir otomobil plakası ile ‘Alışkanlıkları: 2 kişiyi aynı anda idare edebiliyor’, ‘Kızlara not: Böyle kişilerden uzak durun’, ‘Erkeklere not: Aldatma konusunda profesyonel destek alabilirsiniz’ yazıları dikkat çekti.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

İlanı görenler şaşkına dönerken fotoğraflar sosyal medyaya da düştü. Kısa sürede çok sayıda kişi ilanın önünde fotoğraf çekip kendi hesaplarından paylaştı.

"ADANA'NIN İNSANI ÇOK DEĞİŞİK HER ŞEYİ YAPAR"

Yoldan geçerken aydınlatma direğindeki ilanı gören Ali Batuhan Okay isimli genç, “Görünce çok şaşırdım. Kimin yaptığını bilmiyorum ama Adana’nın insanı çok değişik. Her şeyi yaparlar. Yoldan geçiyordum, gördüm muhtemelen arkadaşları yapmıştır. Ben de fotoğrafını çektim, bizim arkadaş grubundan paylaşacağım” diye konuştu.

"YAZILANLAR DOĞRUYSA HAK ETMİŞ"

Hira Naz isimli genç kız ise ilanı görünce şaşırdığını belirterek, “Görünce şaşırdım, hiç beklemiyordum. Kesinlikle aldatılmış olduğunu düşündüğüm bir kadın yapmıştır. Aslında üzüldüm ama ben de olsam yapardım. Yazılanlar doğruysa hak etmiş. Gördüğüm yerde gerçekten suratına tüküreceğim” ifadelerini kullandı.