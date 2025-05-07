Ali Özkul ve Dilber Özkul'un hayata tutunma hikayesi! Yüzde 1'lik ihtimal gerçekleşti

Antalya'da 15 yıl boyunca diyalize giren Ali Özkul'a (47), 1993'te kuzeni böbreğini bağışladı. 5 yıl sonra tekrar böbrek yetmezliği gelişen ve yüzde 1 uyumlu donör bulma ihtimali gerçekleşen Özkul, babasından aldığı böbrekle hayata tutunan Dilber Özkul'la (40) 2021'de evlendi. Dilber Özkul, evliliğinin ilk yılında tekrar börek nakli oldu. Yüzde 3 uyum ihtimali bulunan kadın, kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu.

Hatay'da yaşayan Ali Özkul ve Dilber Özkul, böbrek sorunu nedeniyle çocukken diyalize başladı. Ali Özkul'a, 15 yıl boyunca diyalize girdikten sonra 1993'te kuzeni böbreğini bağışladı. Ancak 5 yıl sonra nakil böbreği çalışmamaya başlayınca yeniden diyalize girmek zorunda kaldı. Vücudu antikor üreten Ali Özkul'un yüzde 99 çıkan PRA'sı, tekrar uyumlu böbrek bulma ihtimalini yüzde 1'e düşürdü. Sağlık Bakanlığı kadavra bekleme listesine alınan Özkul, 2015'te uyumlu çıkan donörle sağlığına kavuştu ve Denizli'de Diş Hastanesi'nde çalışmaya başladı.

KADAVRA LİSTESİNDEN UYGUN BÖBREK

Dilber Özkul ise 19 yıl boyunca diyalize girdikten sonra 2007'de babasından böbrek nakli oldu. 15 yıl sağlıklı şekilde hayatını sürdüren Özkul'un yolu çocukken diyalizde tanıştığı Ali Özkul ile tekrar kesişti. İkili, 2021'de evlendi. Dilber Özkul'un henüz evliliğinin ilk yılında böbreği iflas etti. PRA'sı yüzde 97 olup, yüzde 3 uyum ihtimali bulunan kadına, 1 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı kadavra listesinde yer alan böbrek uygun çıktı. Antalya'da özel bir hastanede ameliyata alınan Özkul, tekrar sağlığına kavuştu.

"30 BİN HASTA BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR"

Nakil süreciyle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Gencecik bir insanın yeniden hayata tutunması sadece canlı vericiyle olmayacak bir durum. Çünkü bu şans çok çok düşüktü ve kadavra bağışı sayesinde bu hasta kurtarılmış oldu. Ülkemizde ciddi sayıda beyin ölümü tanısı konuluyor. Maalesef bunların çok az kısmının organları bağışlanıyor. 2 bin bağıştan ortalama 300-400 arası sadece aile izniyle bağışa dönüşüyor ve bunun bir kısmını kullanamıyoruz. Daha düşük miktarını nakil olarak gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 30 bin civarı diyalize giren hasta böbrek naklini bekliyor. Bu yüzden kadavra bağış oranını artırdığımızda ve özellikle bir beyin ölümü tanısı konulup, aile izni sayısını artırdığımızda organ bekleyen hastalara daha büyük fayda sağlayacağız" dedi.

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"HER ZAMAN ÇARE VAR"

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Dilber Özkul, "Hiç umutsuzluğa kapılmadım ve inanıyordum. Çok şükür, sağlığıma kavuştum. Herkes azmetmeli, pes etmemeli. O kadar mutlu oldum ki. İkinci nakil olsun, üçüncü nakil olsun. Bunları kesinlikle atlamasınlar. Her zaman çare var. Herkesin kadavraya yazılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"GENÇKEN DİYALİZE BİRLİKTE GİRİYORDUK"

Eşiyle birlikte yolunun yıllar sonra kesişmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadığını dile getiren Özkul, "Eşimle gençken diyalize birlikte giriyorduk. Eşim Ankara'ya gitti, yollarımız ayrıldı. Sonradan tekrar burada birleşti. Ve burada daha mutlu olduk. Daha güzel günler yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"EŞİMLE AYNI MUTLULUĞU YAŞIYORUZ"

Duygularını anlatmakta güçlük çeken Ali Özkul ise "O duyguları anlatamazsınız, çok sevinçli ve mutluyum. Eşimle aynı mutluluğu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.