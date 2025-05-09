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Haberler > Yaşam > 'Alo, hey hişt, oğlum' diyenler, siz siz olun bunları kullanırken dikkat edin!

'Alo, hey hişt, oğlum' diyenler, siz siz olun bunları kullanırken dikkat edin!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay kararlarında boşanma nedeni olarak değerlendiren ifadeler dikkat çekti. Eşe "Alo" diye hitap etmek, "Hey, hişt" demek boşanma sebebi sayıldı.

Evlilikte küçük düşürücü, hakaret, tehdit ve aşağılamaya yönelik söz ve davranışlar boşanma davalarının gündemi. 

Onur kırıcı ifadeler, özel boşanma sebepleri olarak kabul ediliyor ve bu sözleri sarf eden kişi kusurlu sayılıyor.

'Alo, hey hişt, oğlum' diyenler, siz siz olun bunları kullanırken dikkat edin! - 1. Resim

Yargıtay'ın bu konuda dikkat çekici emsal kararları var.

"OĞLUM, HEY HİŞT"

En Son Haber'in haberine göre, aynı şekilde 'Ben evli insan olacak biri değilim' ifadesini kullanmak da 2009 yılında bir boşanma davasında gerekçe olarak kabul edildi.

'Alo, hey hişt, oğlum' diyenler, siz siz olun bunları kullanırken dikkat edin! - 2. Resim

Yargıtay kararlarına yansıyan ve boşanma nedeni olarak değerlendirilebilen diğer bazı ifadeler ve davranışlar ise şöyle:

'Alo, hey hişt, oğlum' diyenler, siz siz olun bunları kullanırken dikkat edin! - 3. Resim

Eşe 'Alo' diye hitap etmek, lakap takmak, eşin evlenmeden önceki gelir durumunu aşağılamak, kilo ile alay etmek, 'hey, hişt' demek ya da ıslık ile seslenmek, 'oğlum' şeklinde seslenmek, 'Ben evli insan olacak biri değilim' demek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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