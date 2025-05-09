72 yaşındaki kadın 3 engelli evladına bir başına bakıyor! En çok istediği şey ise yürekleri burkuyor

Hatay'da yaşayan 72 yaşındaki Süheyla Ezer, bir başına hem 3 engelli yavrusuna bakıyor hem de geçim mücadelesi veriyor. Çocuklarının durumu sebebiyle her Anneler Günü'nü buruk geçiren Ezer'in en büyük isteği ise duyanların yüreklerini burkuyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Süheyla Ezer'in evlatları; 51 yaşındaki Şirin, 48 yaşındaki Günay ve 40 yaşındaki İbrahim Halil kan uyuşmazlığı nedeniyle engelli doğdu.

'ÇOCUKLARI VER BİR KURUMA VE SEN DE RAHATINA BAK'

Evlatlarına yıllardır hem annelik hem de babalık yapan Ezer, kendilerinden ayrı yaşayan eşinin 'çocukları ver bir kuruma ve sen de rahatına bak' söylemlerine aldırış etmeden kendini çocuklarına adadı. Çocuklarının her ihtiyacını kendi imkanlarıyla çıkaran fedakar anne yaptıklarıyla takdir toplarken, her Anneler Günü'nde hüzün yaşıyor.

Evlatlarında kan uyuşmazlığından dolayı gelişim bozukluğu olduğunu dile getiren Ezer, "Benim 51 yaşında Şirin, 48 yaşında Günay ve 40 yaşlarında İbrahim Halil adında 3 engelli çocuğum var. Sabah kalkıyorum, kendilerine kahvaltı yaptırıyorum ve akşama kadar da kapı önünde oturuyoruz. Ne bir yere gidebiliyorum ne de bir şey yapabiliyorum. Sadece hastaneye gidip geliyoruz. Depremde yıkılan evimin yerinde bir evim olsaydı, ömrümün son zamanlarında onlarla oturmak isterim.

'BEN BAKIMA MUHTAÇKEN ONLARA BAKIYORUM'

Rehabilitasyon zamanlarında onları sürekli rehabilitasyona götürüyordum ve geçen sene beni yılın annesi seçtiler. Çünkü 3 engelli çocuğun yükü kolay değil. Gözlerim bulanıyor ve tansiyonum düşüyor. Ben bakıma muhtaçken onlara bakıyorum. Sabah kalktığımda dizlerimin üzerinde ayakta zor duruyorum. Kocam burada bizimle kalmıyor. Reyhanlı'da konteynerde kalıyor. Kocam bana, 'çocukları ver bir kuruma ve sen de rahatına bak' dedi. Ben anneyim nasıl yapabilirim, öbür dünya güzel olur inşallah.

'YÜREĞİM BU YÜZDEN YANIYOR'

Keşke çocuklarım sağlıklı olsaydı da ben de kapılarda temizlikçilik yapaydım. Çocuklarım bana çok düşkünler, çünkü babadan sevgi görmediler. Doğdukları günden beri çocuklarıma bakıyorum, çocuklarımın sağlıklı olmasını çok isterdim. Anneler Günümü kutlasınlar isterdim ama sağlıklı değiller. Bu yüzden yüreğim yanıyor" ifadelerini kullandı.