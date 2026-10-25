Amasya'da dağları deldiren pekmez mesaisi! Her evin önünde kazanlar kaynıyor
Amasya’da üzüm pekmezi hazırlamak isteyen köylüler, geleneksel yöntemle killi toprak çıkarmak için kayalıkları oyuyor. Ferhat ile Şirin’in aşk efsanesiyle tanınan kentte, saatler süren emeğin ardından kazanlar kaynıyor, köy halkı mani eşliğinde kışlık pekmez hazırlıyor.
Ferhat’ın Şirin’e kavuşmak için dağları deldiği Amasya’da bu kez pekmez için kayalar oyuluyor. Üzüm bağlarıyla ünlü Yukarı Baraklı köyünde hasadın ardından başlayan pekmez mesaisinde köy halkı birlikte çalışıyor.
Geleneksel üretimde kullanılan killi toprak dağlardan çıkarılırken, evlerin önünde kurulan ocaklarda kaynatılan üzüm şırası saatler süren emeğin ardından pekmeze dönüşüyor.
DAĞLARI DELİP TOPRAK TAŞIYORLAR
Eşiyle birlikte harçla sıvayarak oluşturduğu pekmez ocağının başında mani okuyan Şengül Gölbaşı, yıllardır severek ürettikleri pekmezin bu yılki sezonunun başlamasından keyif aldığını belirtti. Dağlardan toprak getirdiklerini anlatan Hasan Uluçam da, "Ferhat gibi dağları deliyoruz. Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı gibi pekmezi hazırlıyoruz" dedi.
"HER EVİN ÖNÜNDE DUMAN TÜTÜYOR, BU AŞK PEKMEZ AŞKI"
Üzüm pekmezinin şifa kaynağı bir ürün olarak severek tüketildiğini belirten Toprak Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu aşk pekmez aşkı. Amasyalılar pekmezin uğruna dağları deliyor. Üzüm pekmezinin olmazsa olmazı beyaz topraktır. Kıvamının, tadının belirlenmesinde etkisi olur. Köylerde üzüm hasadı yapılmakta. Neredeyse her evin önünde duman tütüyor. Pekmez yapılıyor" diye konuştu.
Pekmez yapımında kullanılan toprağı belirli alanlarda bulduklarını anlatan Ercan Eftelioğlu ise, kazdıkları toprağı tanıdıklarına gönderdiklerini söyledi.