Bursa'da küflü ürün skandalı! 'Almasaydın o zaman' dediler, ceza yağdı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir fırından aldığı peynirli ürünlerin küflü olduğunu fark eden bir anne, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine işletmede yapılan denetimde eksiklikler tespit edilirken fırına 52 bin 800 TL para cezası uygulandı.

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir fırından satın aldığı peynirli ürünlerin küflü çıktığını öne süren 23 yaşındaki B.K., yaşadığı duruma tepki gösterdi. Emziren anne olduğunu belirterek kendisi ve bebeğinin sağlığı için endişelendiğini söyleyen B.K.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbar, yetkilileri harekete geçirdi.

Bursada küflü ürün skandalı! Fırın, Almasaydın o zaman dedi, ceza yağdı

FIRINDAN PİŞKİN CEVAP: ALMASAYDIN O ZAMAN!

Satın aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K., yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda almak istediğini ancak görüntü çekmesinin engellendiğini öne sürdü. İşletmede daha önce de bayat veya küflü ürünlerle ilgili benzer sorunlar yaşadığını belirten B.K., reyondaki ürünlerin ne zamandır satışta olduğunu sorduğunu anlattı.

B.K., işletme çalışanlarının ürünlerin günlük çıkarıldığını söylediğini, kendisine ise "Almasaydın o zaman" şeklinde karşılık verildiğini ileri sürdü.

Bursada küflü ürün skandalı! Fırın, Almasaydın o zaman dedi, ceza yağdı

İHBAR ÜZERİNE RESMÎ DENETİM YAPILDI

B.K.’nin sosyal medya üzerinden yaptığı ihbarın ardından Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, 22 Ekim 2026 tarihinde söz konusu işletmede resmî kontrol gerçekleştirdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden yapılan bir ihbarda, ilimiz Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında satışa sunulan bir ürünle ilgili uygunsuzluk bildirimi alınmıştır. İhbar üzerine Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, söz konusu işletmede 22.10.2026 tarihinde resmî kontrol gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen kontrol sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursada küflü ürün skandalı! Fırın, Almasaydın o zaman dedi, ceza yağdı

"BEBEĞİME BİR ŞEY OLSAYDI HESABINI KİM VERECEKTİ?"

Emziren anne olduğunu vurgulayan B.K., "Bebeğime bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi ve gıda güvenliği konusunda denetimlerin artırılmasını istedi. Gerçekleştirilen denetimin ardından işletme hakkında idari işlem başlatılırken, 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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