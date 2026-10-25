Bulgaristan'da halk cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını seçmek için sandık başına gidiyor. Komşudaki seçimde Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaş olanlar da katılacak. Trakya'da bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yaşayan çifte vatandaşlar kurulan oy sandıklarında seçimlerini yapabilecek. Türkiye'deki 3 kentten çok sayıda vatandaşın oy kullanması bekleniyor.

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti.

Seçim için 15'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 78 sandık kuruldu.

Edirne'deki Bulgaristan Başkonsolosluğunda oylar kullanılmaya başlandı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin başladığını söyledi.

Edirne'de oy kullanma işleminin Bulgaristan Başkonsolosluğunda gerçekleştirildiğini belirten Güneş, soydaşların 20.00'ye kadar oy kullanabileceklerini ifade etti.

Komşudaki seçime Türkiye'den katıldılar! Çifte vatandaşlar kurulan onlarca sandığa koştu

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de Babaeski ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sandıkta çifte vatandaşlar oylarını kullandı.

Merkeze erken saatlerde oy kullanmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Bazı seçmenler, oy verme işleminin başlamasını beklerken bazıları da listelerde isimlerini kontrol etti.

Komşudaki seçime Türkiye'den katıldılar! Çifte vatandaşlar kurulan onlarca sandığa koştu

Oyunu kullanan Zülfettin Hacıoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için sandık başına geldiklerini söyledi.

Vatandaşlık görevlerini yaptıklarını dile getiren Hacıoğlu, Bulgaristan'ın demokrasisi için tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bu seçimin önemli olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Maalesef siyasi olaylar var. Bulgaristan'ın kendi siyasi yörüngesini belki belirleyecek. Bulgaristan'da demokrasinin gelişmesi için demokrat bir adayın kazanması." diye konuştu.

Komşudaki seçime Türkiye'den katıldılar! Çifte vatandaşlar kurulan onlarca sandığa koştu

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da 50.Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini belirten Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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