Anneden oğluna bayram hediyesi, böbreğini verdi!

Babasına 12 yıl önce kadavradan böbrek nakli yapılan Yusuf Akın da hastalığa yakalandı. 23 yaşındaki genç için de nakil kaçınılmazdı. Bayram öncesi annesi böbreğini verdi ve Yusuf sağlığına kavuştu.

Bursa’da ikamet eden Akın ailesinin organ yetmezliği sebebiyle yaşadıkları üzüntüler geride kaldı. 12 yıl önce tedavilere cevap vermeyince kadavradan böbrek nakil olarak sağlığına kavuşan Haluk Akın, üniversite son sınıftaki oğlunun böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldı. Babasının yaşadığı böbrek yetmezliği sebebiyle üzerine titrediği Yusuf, 7 yaşına kadar bütün kontrolleri başarıyla geçti. Sağlık sorunu olmadığı düşünülen Yusuf, 18 yaşına geldiğinde ise hipertansiyon hastası olduğunu öğrendi.

Daha sonra böbrek yetmezliği teşhisi konulan Yusuf, yaklaşık 3,5 yıl tedavi gördü, ama olumlu bir cevap alamadı. Oğlunun diyalize girmesine gönlü razı olmayan annesi Ayşe Akın, böbreğini vererek bayrama 3-4 gün kala en güzel bayram hediyesini ona vermiş oldu. Başarılı bir operasyonla Yusuf’u sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Bülent Oktay ise, “Böbrek yetmezliği genellikle sessiz seyreden bir rahatsızlıktır. Aile bu konuda daha evvel bir deneyime sahip olduğu için uzun süre diyalize maruz kalmadan bize başvurdular. Yusuf’un babasına da 12 yıl önce ölen bir vatandaştan nakil yapmıştık. Şu an onun durumu da gayet iyi. Annenin çocuğuna güzel bir bayram hediyesi olmuş oldu. Böyle güzel bir fedakârlığı oldu. Şuan gayet iyi olduğunu görüyoruz. 2 gün sonra kısmetse taburcu olacak” dedi.