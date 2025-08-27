Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > "Annemizi kaybettik" deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı

"Annemizi kaybettik" deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Annemizi kaybettik&quot; deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de vefat eden bir kadın, başka cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan çıkarılıp götürüldü. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince çıkarılarak başka bir mezarlığa defnedildi.

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

YAKINLARI GELENE KADAR GÖTÜRÜP DEFNETMİŞLER

Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı. Dün sabah saatlerinde morga gelen Fatma Adıbelli'nin yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları, Fatma Adıbelli'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi.

"Annemizi kaybettik" deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı - 1. Resim

SAVCILIK KARARIYLA MEZAR AÇILDI

Ovakent'e giden cenaze sahipleri, Fatma Adıbelli'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume Adıbelli'nin cenazesi alınarak Kayseri'ye getirildi.

KENDİ ANNELERİ ZANNEDİP DEFNETMİŞLER

Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen Adıbelli'nin yakınları, durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin Fatma Adıbelli'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi.

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

"Annemizi kaybettik" deyip defnettiler! Cenaze başka ailenin çıktı - 2. Resim

"HALEN CENAZELERİ BURADA"

Olayı anlatan Fatma Adıbelli'nin yakını Bülent Ersöz, "Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlar da geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık.

Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent'teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Temu 30 euro sınırı kaldırıldı mı, gümrüksüz alışveriş yapılamayacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir oğlunu kaybetti, diğeri için 14 yıldır mücadele veriyor! “Ben olmasam kimse acıktığını anlamıyor” - YaşamBir oğlunu kaybetti, diğeri için 14 yıldır mücadele veriyorOnu görenler hayret ediyor! Yıllar sonra evine dönen Suriyeli arkadaşlarına seslendi - YaşamOnu görenler hayret ediyor! Yıllar sonra evine dönen Suriyeli arkadaşlarına seslendiAdana'da akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan aracın motoru çalındı - YaşamMotor arızası için gelmişti! Gözlerine inanamadıBulutların üstünde yaşayan insanlar... Himalayalar'da hayatta kalmanın sırrı! Gen uzmanlarından ilginç araştırma - Yaşamİlginç Himalaya araştırması: Binlerce yıldır aynı yerde yaşıyorlar"Tam bitti" derken başka kabus başladı! Ciddi boyutlara ulaştı - Yaşam"Tam bitti" derken başka kabus başladı!Her yıl aynı şey oluyor, bal üreticisi isyan etti: 100 bin lira zararım var! - YaşamHer yıl aynı şey oluyor, bal üreticisi isyan etti: 100 bin lira zararım var!
Sonraki Haber Yükleniyor...