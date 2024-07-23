Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran buluş! 3.500 yıl önce de fiş kesiliyormuş

Reyhanlı’daki Aççana Höyük’te bulunan kibrit kutusu büyüklüğündeki tablet, Anadolu’daki ilk mobilya alışverişinin fişi olma özelliği taşıyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde “Eski Alalah” olarak bilinen “Aççana Höyük”te yapılan kazılarda milattan önce 15’inci yüzyıla tarihlenen bir tablet bulundu. Boyu 4,2 cm eni 3,5 cm olan tabletin masa, sandalye ve tabure alımına ait idari kayıt olduğu ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran kibrit kutusu büyüklüğündeki eserin, Akadca çivi yazısıyla yazıldığı bilgisini paylaştı. Bakan Ersoy “28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı. Geçen yıl da aynı bölgede Akadca “kent satışı sözleşmesi”yle ilgili bilgiler veren çivi yazılı bir kil tablet bulunmuş ve müzeye alınmıştı.

Tarihî eserde yüklü miktarda mobilya alımına dair rakamlar ve alışverişi kimlerin yaptığıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Dil bilimciler Mukiş Krallığı’na ait tabletin üzerinde çalışıyor.

Amik Ovası’nda yer alan Aççana Höyük’teki kazılar ilk olarak 1930’lu yıllarda başladı. Türk arkeologlar 24 yıl önce yeniden kolları sıvadı. Çalışmalarda 3 bin 400 sene öncesine ait eşsiz parçalar bulundu. İskeletlerden DNA örnekleri alındı. Göç ve ticarete bağlı insan hareketliliği konusunda çok önemli veriler elde edildi. Bugün tarım ve gastronomi ön plana çıkan Amik Ovası’nın o dönemde ticari hayatın merkezinde yer aldığı belirlendi.