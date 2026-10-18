Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Ata tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ata tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor
Başlık ResmiAta tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Tepeköy’de yaşayan üretici Ali Kaymakçı, kendi ailesinin un ihtiyacını karşılamak amacıyla ektiği ata tohumu yazlık buğdayın üretimini, komşularından gelen talepler üzerine genişletti. Kimyasal gübre kullanmadan yetiştirdiği buğdayı, Subaşı köyündeki tarihi su değirmeninde öğüterek doğal una dönüştüren Kaymakçı, yöre halkının un ihtiyacını karşılıyor.

Kaydet
|

Giresun'un Alucra ilçesinin Tepeköy köyünde yaşayan Ali Kaymakçı, köy hayatında üretimin ve doğal beslenmenin öneminden hareketle ata tohumundan yazlık buğday ekmeye başladı.

GELENEKSEL USULLERLE UN ÜRETİYOR

Kendi ailesinin un ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı üretimde elde ettiği buğdayları, ilçenin Subaşı köyünde bulunan tarihi su değirmeninde öğüten Kaymakçı, geleneksel yöntemlerle un elde ediyor.

Ata tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor
Başlık ResmiAta tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor

KOMŞULARININ TALEBİ ÜRETİMİ ARTIRDI

İlk etapta yalnızca kendi evinin ihtiyacını karşılamak için buğday eken Kaymakçı, elde ettiği undan çevresindekilerin de memnun kalması üzerine üretimini genişletti. Komşularından gelen talepleri karşılamak için ata tohumundan yetiştirdiği buğdayları tarihi su değirmeninde öğüterek un haline getiren Kaymakçı, böylece yörede doğal un arayanların da tedarikçisi oldu.

Üretiminde kimyasal gübre kullanmadığını belirten Kaymakçı, Alucra’nın iklim ve toprak şartlarının geleneksel tarımsal üretim açısından elverişli olduğunu ifade etti.

Ata tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor
Başlık ResmiAta tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor

"ALUCRA’DA İSTENİNCE HER ŞEY YETİŞİR"

Alucra topraklarında doğru tohum seçimi ve emekle farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilebileceğini ortaya koymayı amaçladığını belirten Kaymakçı, ata tohumlarının yaşatılmasının ve köylerde üretimin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Kendi ihtiyacını karşılamak için başladığı üretimin çevresinden gelen taleplerle büyüdüğünü anlatan Kaymakçı, geleneksel tarım yöntemlerini sürdürerek hem ailesinin hem de talep eden köy sakinlerinin un ihtiyacına katkı sağlıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alucra
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.