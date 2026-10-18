Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Tepeköy’de yaşayan üretici Ali Kaymakçı, kendi ailesinin un ihtiyacını karşılamak amacıyla ektiği ata tohumu yazlık buğdayın üretimini, komşularından gelen talepler üzerine genişletti. Kimyasal gübre kullanmadan yetiştirdiği buğdayı, Subaşı köyündeki tarihi su değirmeninde öğüterek doğal una dönüştüren Kaymakçı, yöre halkının un ihtiyacını karşılıyor.

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Giresun'un Alucra ilçesinin Tepeköy köyünde yaşayan Ali Kaymakçı, köy hayatında üretimin ve doğal beslenmenin öneminden hareketle ata tohumundan yazlık buğday ekmeye başladı.

GELENEKSEL USULLERLE UN ÜRETİYOR

Kendi ailesinin un ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı üretimde elde ettiği buğdayları, ilçenin Subaşı köyünde bulunan tarihi su değirmeninde öğüten Kaymakçı, geleneksel yöntemlerle un elde ediyor.

Ata tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor

KOMŞULARININ TALEBİ ÜRETİMİ ARTIRDI

İlk etapta yalnızca kendi evinin ihtiyacını karşılamak için buğday eken Kaymakçı, elde ettiği undan çevresindekilerin de memnun kalması üzerine üretimini genişletti. Komşularından gelen talepleri karşılamak için ata tohumundan yetiştirdiği buğdayları tarihi su değirmeninde öğüterek un haline getiren Kaymakçı, böylece yörede doğal un arayanların da tedarikçisi oldu.

Üretiminde kimyasal gübre kullanmadığını belirten Kaymakçı, Alucra’nın iklim ve toprak şartlarının geleneksel tarımsal üretim açısından elverişli olduğunu ifade etti.

Ata tohum buğdaya talep patladı! Ailesi için üretiyordu, şimdi siparişlere yetişemiyor

"ALUCRA’DA İSTENİNCE HER ŞEY YETİŞİR"

Alucra topraklarında doğru tohum seçimi ve emekle farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilebileceğini ortaya koymayı amaçladığını belirten Kaymakçı, ata tohumlarının yaşatılmasının ve köylerde üretimin sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Kendi ihtiyacını karşılamak için başladığı üretimin çevresinden gelen taleplerle büyüdüğünü anlatan Kaymakçı, geleneksel tarım yöntemlerini sürdürerek hem ailesinin hem de talep eden köy sakinlerinin un ihtiyacına katkı sağlıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alucra Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAlucra

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