Baklava, kebap, dolma derken Yunanistan etli ekmeğe de göz dikti! Sivaslılar anında cevap verdi

Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerini sahiplenen Yunanistan, baklava ve kebap sonrası gözünü şimdi de etli ekmeğe dikti. "İlk etli ekmek Yunanistan'da yapıldı" iddiasına tepki gösteren Sivaslılar, "Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar diye düşünüyoruz" dedi.

Baklava, sarma, dolma, cacık ve kebap gibi birçok Türk lezzetini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, bu kez gözünü Konya ile Sivas arasında rekabete neden olan etli ekmeğe dikti. Dünyada ilk etli ekmeğin Yunanistan'da yapıldığını iddia eden Yunanlara Sivaslılardan büyük tepki geldi, ustalar "Etli ekmek Sivas'a özgüdür" dedi.

"KUYRUK ACILARI HİÇ SÖNMEYECEK ONLARIN"

Etli ekmeğin Sivas'a has yöresel bir lezzet olduğunu söyleyen Ali Kara, "Başka şehirlerimizde de yapılıyor ama Sivas'ın kendine has özellikleri var. Etli ekmeğimiz Sivas'ımızın vazgeçilmezleri arasında. Etli ekmeğimizi genellikle dişi büyükbaş hayvanların etlerinden yaparız. Yağlı kaburga etlerinden iç harcını hazırlayarak meydana getirdiğimiz bir lezzet. Çok rağbet gören yöresel bir lezzetimiz" dedi.

"Son zamanlarda bizim kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya çalışan Yunanistan'dan ses çıktı" diyen Kara, "Lokuma, baklavaya, cacığa sahip çıkmaya çalıştıkları gibi şimdi de etli ekmeğimize sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunun nedeni Yunanistan'ın bizi gıpta ile izlemesinden kaynaklı. Kuyruk acıları hiç sönmeyecek onların. Bizim kültürel varlıklarımıza geçmişte olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya çalışacaklar. Yarın da başka bir şey üzerinde hak iddia edecekler. Sonuç itibarıyla elde edebilecekleri bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"ETLİ EKMEK TÜRKİYE'NİN, TÜRKİYE'DE DE SİVAS'IN"

Türkiye'nin bunlara alışkın olduğunu belirten Kara, "Türkiye’nin her şeyine geçmişte olduğu gibi bugün de hak iddia edecekler ama sadece boş konuşmakla yetinecekler. Elde edecekleri hiçbir şey yok. Etli ekmek Türkiye'nin, Türkiye'de de Sivas'ın. Yunanları da davet ediyoruz. Gelsinler, lezzetlerimizi tatsınlar. Sivas'ı görsünler, Türkiye'yi gezsinler. Zaten Türkleri çok iyi bilirler, gelsinler gezsinler. Lezzetlerimizi tatsınlar kesinlikle pişman olmazlar" dedi.

"YILLAR ÖNCE ALDIKLARI CEVABI TEKRAR ALIRLAR"

Yunanların etli ekmeği sahiplenmesine şaşırmadığını ifade eden Burak Yücetağ ise, "Daha önceki yıllarda bazı yemeklerimizi sahiplenmeye çalışmışlardı. Hatta dün kokoreçi de sahiplenmişler. Bu gidişle Türkiye’yi sahiplenme düşünceleri olacak gibi duruyor. Ama öyle bir durumda yıllar önce aldıkları cevabı tekrar alırlar diye düşünüyoruz. Türk milleti olarak lezzetimizle her zaman ön plandayız. Sivas için de etli ekmek çok meşhur bir yiyecek" ifadelerine yer verdi.