Çökertme kebabı zirvede! Dünyanın en iyi dana etli yemeği seçildi

19 Aralık 2023 17:01 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:03

Dünya yemekleri sektörünün ansiklopedisi olarak kabul edilen Taste Atlas, 2023 yılının en lezzetli dana yemeklerini seçti. Gurmelerin ve lezzet eleştirmenlerinin görüşlerini dikkate alan site, çökertme kebabını dana eti ile yapılan en iyi yemek olarak belirledi.

ÇÖKERTME KEBABI İLK SIRADA

Taste Atlas’ın resmi Instagram sayfasında da yayınlanan listede, çökertme kebabı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Çökertme kebabı, 2023 yılının en iyi dana eti yemeğidir. Bodrum yöresine özgü geleneksel bir Türk kebap çeşididir. Marine edilmiş dana eti şeritlerinden oluşan yemek, küçük kızarmış patates, domates sosu ve yoğurt ile servis edilir. Etin marinasyonu genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı biber ile yapılırken, yemeğin yanında servis edilen yoğurt sosu sarımsak ve tuz ile zenginleştirilir.”

Listenin tam hali ve 5 üzerinden yemeklerin aldığı puanlar şu şekilde: Çökertme kebabı (Türkiye) / 4.41, Viyana Şinitzel (Avusturya) / 4.30, Ossobuco alla Milanese (İtalya) / 4.27, Zürcher geschnetzeltes (İsviçre) / 4.23, Fricando amb moixernons (İspanya)/ 4.14

EN İYİ 100 YEMEK SIRALAMASINDA 8’İ TÜRKİYE’DEN

Öte yandan geleneksel tarifleri ön plana çıkaran TasteAtlas, geçtiğimiz günlerde ise 2023 yılının en iyi 100 yemeğini belirlediği bir liste paylaşmıştı. Dünyanın en iyi lezzetlerinin değerlendirildiği listede, Türkiye’den 8 yemek dikkat çekmişti. Listede 20. sırada Cag kebabı yer aldı. 37. sırada İskender kebap, 38. sırada mantı, 60. sırada döner, 70. sırada Adana kebap, 72. sırada mercimek çorbası, 77. sırada hünkar beğendi, 89. sırada ise tombik döner Türkiye’den listeye giren yemekler oldu.