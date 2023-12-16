Yemek saatleriniz kalbinizi etkiliyor! Geç yiyenler risk altında

16 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 10:16

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: The Sun

100 binin üzerinde kişinin sağlık ve beslenme alışkanlıklarının incelendiği bir araştırma, yemek saatlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre, kahvaltı ve akşam yemeğini daha erken yemek, felç ve kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklarını önlemek için iyi bir yöntem.

RİSK YÜZDE 56 FAZLA

Yapılan bu yeni çalışmada 103.389 kişinin sağlık verileri incelendi.

Bilim insanları, kahvaltı yapmayı erteleyen bireylerin her saat için kardiyovasküler hastalıklara (kalp damar hastalığı) yakalanma riskinin yüzde 56 arttığını tespit etti.

Örneğin, bir kişi ilk öğününü sabah 7'de, bir başkası ise sabah 10'da yerse, ikinci kişinin yaşamı boyunca kardiyovasküler hastalık geliştirme riski yüzde 18 daha yüksek olacak.

Son öğünlerini akşam 9'dan sonra yiyen kişilerin ise felç ve beyin anevrizması gibi serebrovasküler hastalıklara yakalanma riski, son öğünlerini akşam 8'den önce tamamlayanlara kıyasla yüzde 28 oranında daha yüksek.

DOĞAL DÖNGÜ BOZULDUĞUNDA KALBİ ETKİLİYOR

İngiliz Kalp Vakfı'nda diyetisyen olan Tracy Parker, çalışma hakkında şöyle diyor:

“Bu ilginç çalışma, yeme alışkanlıklarımızın zamanlamasının da kalp ve dolaşım hastalıklarına yakalanma riskinde rol oynayabileceğini öne süren diğer araştırmalara katkıda bulunuyor. Vücut saatimiz ile sindirim ve besinlerin emilimi arasında bir bağlantı var gibi görünüyor. Vücudumuzun sirkadiyen ritimleri (doğal günlük döngüsü) gündüzleri yemek yemek ve geceleri uyumak için tasarlanmıştır. Eğer bunlar bozulursa, kalp sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabilir.”

Araştırmacılar, öğün zamanlaması ile kardiyovasküler sağlık arasındaki bağlantıyı incelemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu çalışmanın, farklı ortamlarda ve farklı ve tamamlayıcı yaklaşımlar kullanılarak tekrarlanması gerektiği belirtildi.

Söz konusu araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.