Kadınlarda kısırlığın yeni bir nedeni tespit edildi

14 Aralık 2023 15:21 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:25

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Daily Mail

Üreme sağlığını çok sayıda faktör belirlerken, yaptıkları çalışmayla uzmanlar, kadınlarda görülen kısırlığın yeni bir nedenini keşfettiklerini açıkladı.

‘Eif4enif1’ adı verilen gendeki değişikliklerin, yumurtalıklarda hamile kalmayı neredeyse imkansız hale getirdiği ortaya çıktı.

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, genetik değişimin yumurta hücrelerinde bir soruna yol açtığı ve yumurtlamanın engellediğini tespit etti.

Kısırlık dünya çapında yaklaşık 48 milyon çifti etkiliyor. Vakaların bir kısmında ise sorun yumurtlama sürecinden kaynaklı.

DAHA ÖNCE TANIMLANMADI

Bulgular hakkında konuşan ve araştırmanın liderliğini üstlenen Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden Profesör Kehkooi Kee, ‘Eif4enif1’ ile mitokondri arasındaki bağlantının daha önce tanımlanmadığını söyledi.

2019'da Çinli araştırmacılar, erken yumurtalık yetmezliği olan ve hepsinde ‘Eif4enif1’ geninde değişiklikler olan bir aileyle karşılaşmıştı.

Araştırmacılar, insan doğurganlığını nasıl etkilediğini görmek için bu genetik değişikliği farelerde yeniden üretti. Daha sonra farelerin büyümesini bekledi ve doğurganlıklarını, DNA'sı düzenlenmemiş farelerle karşılaştırdı. Yumurta mitokondrisinde karakteristik bir değişiklik modeli buldu.

Daha yaşlı ve genetiği değiştirilmiş farelerde toplam foliküllerin ortalama sayısı yaklaşık yüzde 40 oranında azaldı.

Döllenmiş yumurtaların yaklaşık yarısı, gelişimin ilk aşamalarının ötesinde hayatta kalamadı.

KISIRLIĞA NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, daha az doğurgan olan farelerin yumurtalarını mikroskop altında incelediklerinde, mitokondrilerin yumurta boyunca olması gerektiği gibi eşit şekilde dağılmadığını, bir arada kümelendiğini tespit etti.

Bazı mitokondrilerin farelerin kısırlığına neden olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, uygun mitokondriyal davranışı yeniden sağlamanın doğurganlığı artırabileceğini düşünüyor.

Çalışma Development dergisinde yayınlandı.