Hapşırığını tutan adamın boğazında delik açıldı

14 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:13

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: The Sun

İskoçya’da ismi açıklanmayan otuzlu yaşlarındaki bir adam, araba kullanırken burnunu sıkıp ağzını kapatarak hapşırığını bastırmaya çalıştı. O esnada boğazında delik açılan adam bilinen ‘ilk vaka’ olarak tarihe geçti. Doktorlar, hapşırığı tutmanın solunum yollarındaki basıncı 20 kat artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

BOYNUNUN İKİ TARAFI DA ŞİŞTİ

Hapşırıktan kaynaklanan basınç o kadar büyüktü ki, hastanın nefes borusunda 2 mm’lik bir delik açıldı. Acı içinde kıvranan adam acilen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, nefes aldığında bir ‘çatlama’ sesi duyabiliyordu. Ancak adam hala konuşabiliyor, yutkunabiliyor ve nefes alabiliyordu.

Adam hastanenin acil servisine vardığında boynunun her iki tarafı da şişmişti ve hareket ettirmekte zorlanıyordu.

UYARI NİTELİĞİNDE VAKA

Dundee Üniversitesi'nden Dr. Rasads Nisirovs, vakanın insanlara hapşırıklarını tutmaya çalışmamaları konusunda bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Röntgen filmi ise yırtığın boynun üçüncü ve dördüncü kemikleri arasında olduğunu ve adamın göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriktiğini gösterdi.

Doktorlar ameliyata gerek olmadığına karar verdi ancak oksijen seviyesinin sabit kalıp kalmadığını kontrol etmek için onu iki gün boyunca hastanede izledi. Hastayı ilaçla tedavi eden doktorlar yırtığı 5 haftada iyileştirdi.

HAPŞIRIĞI TUTMAK BASINCI 20 KAT ARTIRIYOR

Uzmanlar, hapşırmanın solunum yollarındaki basıncın artmasına neden olduğunu, ancak hapşırığı tutmanın bu basıncın yaklaşık 20 kat daha fazla artmasına yol açtığını belirtti.

Dundee Üniversitesi'ndeki sağlık görevlileri tarafından hazırlanan BMJ Vaka Raporları’nda uzmanlar bunun ‘bilinen ilk vaka’ olduğunu söyledi.