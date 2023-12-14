Botoks yaptıranlar dikkat! Botulizm hastası olabilirsiniz

14 Aralık 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 10:53

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türk Nöroloji Derneği tarafından Belek'te düzenlenen 59. Ulusal Nöroloji Kongresi dün başladı. Kongre, 18 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek ve "Çocuk Nörolojisi" temasıyla gerçekleşecek.

Kongrede, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, toplantıda "botoks" olarak bilinen "botulinum toksin" uygulamalarının nörolojik etkileri hakkında detaylı bilgiler verdi.

BOTULİZM HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Uluç, botulinum toksinin neden olduğu "botulizm" hastalığına odaklandı ve hastalığın tipik seyrini açıkladı. Yukarıdan başlayarak aşağı doğru ilerleyen bir seyri olduğunu belirten Uluç, bu hastalığın belirtileri arasında göz kapağı düşüklüğü, çift ve bulanık görme, çiğneme-yutma bozukluğu, konuşma güçlüğü, solunum yetmezliği, kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi durumların bulunduğunu ifade etti.

Uluç, günlük pratiğin içinde özellikle kozmetik amaçlı, terlemeye karşı veya kilo kaybettirici etkisi olduğu düşünülerek mideye yapılan botulinum toksin uygulamalarının ardından gelişen "botulizm" vakalarına sıkça rastlandığını vurguladı.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç

DİŞ SIKMADA YANLIŞ BOTOKS

Bu vakaların bir kısmını yoğun bakımlarda izlediklerine dikkat çeken Uluç, "Bir kısım hasta ise hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kaldı. Konuşmakta, yutmakta, nefes almakta zorlanan, bitkinlik ve kuvvetsizlik nedeni ile hiçbir işini yapamayan hastalar ile karşılıyoruz. Ek olarak, diş sıkma nedeniyle botulinum toksin enjeksiyonu yapılan hastalarda çiğneme kası yerine mimik kasına enjeksiyon yapılması, özellikle gülümserken asimetriye neden olabiliyor" diye konuştu.

Uluç, botulizmin genellikle ev yapımı, uygun şekilde sterilize edilmemiş konserve kaynaklı gıdalar, yaralar, biyoterör sonucu veya bebeklik döneminde de gelişebileceğini belirtti.

Toplantıda, botulinum toksin uygulamalarının güvenilir olabilmesi için doğru ilacın, doğru dozda, doğru bölgeye ve doğru endikasyonda uzman tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Uluç, uygulanan botulinum toksininin menşei, Sağlık Bakanlığı onayı, hangi kaslara ve ne kadar dozda uygulandığı gibi bilgilerin uygulatan kişi tarafından öğrenilip not edilmesi gerektiğini söyledi.

AŞIRI TERLEME İÇİN BOTOKS

Botoksun, işin uzmanınca doğru kasa, uygun dozda yapıldığında güvenilir olduğunu vurgulayan Uluç, "Kozmetik amaçlı, aşırı terleme veya diş sıkmak için botulinum toksini uygulatmak kişisel bir tercih ama doğru ilacın, doğru dozda, doğru bölgeye ve doğru endikasyonda yapılması gerekiyor. Bu nedenle mutlaka konu ile ilgili uzman doktor bu işlemi yapmalı. Uygulanan botulinum toksininin menşei, Sağlık Bakanlığı onayı, hangi kaslara, ne kadar dozda yapıldığı uygulatan kişi tarafından öğrenilmeli ve not edilmeli" uyarısında bulundu.