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Yaşam

Bartın'da Arıt Deresi coştu, tarım alanları su altında kaldı

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Bartın'da Arıt Deresi coştu, tarım alanları su altında kaldı
Başlık ResmiBartında Arıt Deresi coştu, tarım alanları su altında kaldı

Bartın'da sağanağın ardından Arıt Deresi'nin debisinin yükselmesiyle tarım alanları sular altında kaldı, Düzce'de ise bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

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Bartın'da merkeze bağlı Arıt köyünden geçen derenin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları sular altında kaldı.

IRMAK KIRMIZIYA DÖNDÜ

Şiddetli akan derenin taşıdığı toprak nedeniyle Bartın Irmağı'nın rengi de kırmızıya döndü. Şiddetli akışı ve kızıl rengiyle dikkat çeken akarsuyu araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bartında Arıt Deresi coştu, tarım alanları su altında kaldı
Başlık ResmiBartında Arıt Deresi coştu, tarım alanları su altında kaldı

DÜZCE

Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle dere kenarındaki bazı evleri su bastı, ağaçlar devrildi. İl genelinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

Düzce Belediyesi ekipleri, Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde kentin çeşitli noktalarında rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçları kaldırma çalışması yürüttü.

Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Cumayeri ilçesinde bazı ev ve arazileri su bastı. İlçe belediyeleri kent genelinde su tahliye çalışması başlattı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bartın
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