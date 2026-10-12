Başı var sonu yok, isyan ettiren 37 kilometrelik kuyruk! İstanbul’dan tırını yükledi Almanya’ya gidemiyor

“ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ”

İstanbul'dan yüklediği ürünleri Almanya'ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise şöyle tepki gösterdi:

37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar. Buna bir çözüm ben de desem bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda. Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada. Yetkililerin bizi görmesini tavsiye ederim ama bizi gören de görmezden geliyor, başka bir şey yok.