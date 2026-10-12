Başı var sonu yok, isyan ettiren 37 kilometrelik kuyruk! İstanbul’dan tırını yükledi Almanya’ya gidemiyor
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücülerinin girdiği kuyruk 37 kilometreyi buldu. Günlerdir kuyrukta beklediklerini, tuvalet, yemek, banyo ihtiyaçlarını gideremez hale geldiklerini belirten sürücüler, yetkililere bu duruma bir çözüm bulmasını için seslendi. Almanya'ya yük götüren tır şoförü Bedir Köse “Daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız. Kapılar çalışmıyor, çok mağdur durumdayız” diye konuştu.
Türkiye'nin farklı illerinden aldıkları yükleri Avrupa ülkelerine götüren tır sürücüleri, Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta mahsur kaldı.
TUVALET, DUŞ, YEMEK… HEPSİ SORUN
Yaklaşık 37 kilometreyi bulan tır kuyruğunun sonu görünmezken, sürücüler tuvalet, duş ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, dinlenmekte de güçlük çektiklerini ifade ederek yetkililerden çözüm istedi.
Şoförler, sınır kapılarındaki yoğunluğun giderilmesi için randevu sistemine geçilmesini ve vize sorunlarının çözülmesini talep etti.
“RANDEVU SİSTEMİYLE ÇÖZÜM BULUNSUN”
Ankara'dan aldığı yükü Polonya'ya götüren tır şoförü Ahmet Şahin şöyle konuştu:
Kapılardaki sıralarımız bizi perişan etmiş durumda. Herkes çoluğunun çocuğunun rızkı için yolda. Tuvaletimiz yok, yemek yiyecek yerimiz yok. 37 kilometrelik mesafeyi iki günde kat ettim. Biz gezmeye, tatile gitmiyoruz; ihracat ve ithalat yapıyoruz. Yetkililerden randevu sistemiyle bu soruna çözüm bulmalarını ve vize çilesinin bitmesini istiyoruz.
"ÜÇ GÜNDÜR BEKLİYORUZ"
İstanbul'dan aldığı yükü Almanya'ya götüren tır şoförü Ayhan Akça, yaklaşık 37 kilometrelik kuyruğa 15'inci kilometreden katıldığını ve üç gündür beklediğini ifade ederek, "Çok zor şartlar altındayız. Tuvalet ve yemek yiyecek yer bulamıyoruz. Yüklerimizi zamanında teslim edemediğimiz için patronlarımız arıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Biz ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığından ve Edirne Valiliğinden bu soruna acil çözüm bekliyoruz. Vize sorunu da yaşıyoruz, günlerimiz yollarda ve kuyruklarda geçiyor" diye konuştu.
“ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ”
İstanbul'dan yüklediği ürünleri Almanya'ya götüren tır şoförü Bedir Köse ise şöyle tepki gösterdi:
37 kilometre sıraya girdik, bugün ikinci günümüz. Takograflarımız da bitiyor, şu an daha 15-15 kilometre daha önümüzde yol var. 23 saattir buradayız biz şu an. Önümüzde bir 15 kilometre daha yol var, zaten çalışmıyor kapılar. Buna bir çözüm ben de desem bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Kimse de ilgilenmiyor. Bu işten çok mağdur durumdayız buralarda. Banyosu, tuvaleti, duşu, yemeği, içeceği, bir de mülteci sıkıntısı var burada. Yetkililerin bizi görmesini tavsiye ederim ama bizi gören de görmezden geliyor, başka bir şey yok.