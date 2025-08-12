Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da yangına 'bilinçli çıkarıldı' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti

Ankara'da yangına 'bilinçli çıkarıldı' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti

,Ankara’nın Pursaklar ilçesinde tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi. Polis ekibi, söz konusu iddialar sonrası inceleme başlattı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Altınova mahallesinde, belirli noktalardaki tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı. Polis ekibi ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

