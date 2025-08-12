Ankara'da yangına 'bilinçli çıkarıldı' iddiası! Polis ekipleri harekete geçti
,Ankara’nın Pursaklar ilçesinde tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi. Polis ekibi, söz konusu iddialar sonrası inceleme başlattı.
Ankara’nın Pursaklar ilçesi Altınova mahallesinde, belirli noktalardaki tarlaların kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli şekilde yakıldığı iddia edildi.
EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı. Polis ekibi ise yangınla ilgili inceleme başlattı.
