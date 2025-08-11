Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara Sincan su kesintisi son dakika! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Sincan su kesintisi son dakika! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, başta Sincan olmak üzere Ankara'da planlı su kesintisi yaşanıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. İşte, ASKİ su kesintisi listesi..

Ankara'da yaşanan su kesintisi merak konusu oldu. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, bölgedeki su kesintisi hat arızası ya da bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştiği duyuruldu. 

Özellikle vatandaşlar Ankara Sincan su kesintisi hakkında son dakika detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Sincan'da yaşayan vatandaşlar, gülük yaşamında büyük aksaklıklara nede ola bu kesinti ile ilgil gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte cevabı..

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ yetkilileri, çalışmaları en kısa sürede tamamlanacağını ve suyun belirtilen saatlerde yeniden verileceği belirtildi. Ankara'nın Beypazarı, Polatlı, Elmadağ, Sincan ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi gerçekleşecektir.

11 Ağustos Pazartesi günü belli saat aralığında su kesintisi yaşanmıştır. Detaylı bilgi almak için  ASKİ'nin internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.08.2025 11:30:00
Tamir Tarihi: 11.08.2025 15:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Gürpınar Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Gürpınar Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

Arıza Tarihi: 11.08.2025 13:15:00
Tamir Tarihi: 11.08.2025 23:00:00
Detay: Hasanoğlan Fatih mahallesi Fatih caddesindeki 315 ilk dağıtım şebeke hattındaki arızadan dolayı saat 13:15 ile 23:00arası su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Havuzbaşı -şehitlik- istasyon mahallesinin tamamı. Fatih mahallesi ile Muzaffer ekşi mahallesinin bir kısmı etkilenecektir.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.08.2025 14:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2025 19:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: TAMİR TARİHİ; 11.08.2025 14:00 TAHMİNİ İŞ BİTİŞ 11.08.2025 19:00 Polatlı İlçesi: Gülveren Mahallesi Koşay Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 11.08.2025 14:15:00
Tamir Tarihi: 11.08.2025 17:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 4 Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Anadolu 4 Sokak Ve Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı

ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

Ankara'nın Sincan ilçesinin Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi'nde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yaşanmıştır.

Arıza Tarihi: 11.08.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 11.08.2025 22:00:00
Detay: Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde oluşan şebeke hat arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Tandoğan Mahallesi Yeni Cimşit Mahallesi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 11.08.2025 17:25:00
Tamir Tarihi: 11.08.2025 22:30:00
Detay: YUKARI DİKMEN MAHALLESİ 638 CADDE İÇİ Ø100'LÜK ŞEBEKE İLETİM HATTI ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: YUKARI DİKMEN MAHALLESİ VE CİVARI

