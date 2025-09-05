Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun

Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun
Sosyal Hizmet, Belediye, Şikayet, Açık Hava, Tüketici Hakları, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'ye misafirliğe gelen bir vatandaş belediyenin sosyal tesislerinde 8 bin lira hesap ödedi. Merkezefendi'de yediği yemeği aklından çıkaramayan adam bu kez bir dinlenme tesisinde aynı menüyü sipariş etti. Hesabın yarı yarıya düştüğünü gören adam "Zaten zor geçinen halk için sosyal projeler hayata geçirdiğini iddia edenler, demek ki sadece gözümüzü boyuyormuş" dedi

İstanbul'dan Denizli'ye akraba ziyaretine giden C.C., hayatının şokunu yaşadı. misafiri olduğu aileyle birlikte Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde yemek yedi.

Ucuz olması gereken sosyal tesiste 8 kişilik yamak için 7 bin 930 lira cevap çıkartılan C.C., bir anda ne yapacağını şaşırdı. Mecburen hesabı ödemek zorunda kalan C.C.'nin yediği yemek midesine oturdu.

Birkaç gün sonra tatil programı için Muğla'ya hareket eden C.C. ve ailesi, Türkiye'nin önemli turizm yollarından olan Denizli-Muğla karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

AKLINDAN ÇIKARAMADIĞI HESABIN KIYASINI YAPTI

Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde ödediği 8 bin liralık hesabı aklından çıkaramayan C.C., kıyaslama yapmak için yine birebir aynı ürünleri sipariş etti. Daha pahalı olması gereken dinlenme tesisinde bu kez 4 bin 790 lira hesap ödeyen C.C., belediyenin fiyatlarından duyduğu şüphesinde haklı çıktı.

Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun - 1. Resim

MEZELER DE İKRAMMIŞ!

Denizli içerisinde biri belediyeye ait sosyal tesis, diğeri ise turistik dinlenme tesisi olmak üzere aynı siparişe birbirinden çok farklı iki rakam ödeyen C.C., "Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesislerinde siparişimizi verirken, bize mezelerin ikram olduğu söylendi. Piyasaya göre daha uygun olması gereken belediye tesisinde yaklaşık 8 bin lira hesap ödemek zorunda kaldım. Fişe baktığımda, ikram olduğu söylenen mezelerden dahi para alındığını görünce üzülsem de elimden bir şey gelmedi.

Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun - 2. Resim

Sosyal ve hakçı olduğunu iddia eden Merkezefendi Belediyesinin tesislerinde ödediğim bu hesabı, kafamdan bir türlü çıkaramadım. Bu yüzden Muğla'ya giderken, aynı siparişi bir dinlenme tesisinde verdim. Ödediğim rakam neredeyse sosyal tesisin yarısı kadardı. Zaten zor geçinen halk için sosyal projeler hayata geçirdiğini iddia edenler, demek ki sadece gözümüzü boyuyormuş. Merkezefendi Belediyesinin tesislerini kullanmak isteyenlere öncelikle fiyatları sormaları tavsiye ederim" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Messi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktı8 binden fazla artçı meydana gelmişti! Balıkesir'de bir deprem daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin çatısı beyaz örtüyle kaplandı! Hava aniden döndü, kar bastırdı - YaşamHava aniden döndü, Türkiye'nin çatısına kar yağdı!Bölgenin en büyük havalimanı 3 ay kapalı kalacak! Uçaklar son kez piste indi - YaşamBölgenin en büyük havalimanı 3 ay kapalı kalacakAileler dikkat! Cep telefonuyla başı dertte olan anne babalara uzmanlardan çözüm yolları - YaşamCep telefonuyla başı dertte olan ailelere çözüm yollarıİzmir tarihinin en kötüsünü yaşıyor... Ay yüzeyi değil baraj - YaşamAcı manzara! Geleceğimiz kum tanelerine döndüAsırların örtünme şeklini onlar koruyor! "Kara yapık" stilini devam ettiren kadınlar dikkat çekti - YaşamAsırların örtünme şeklini onlar koruyorTonlarcası boş araziye atıldı! Vatandaşlar seçerek evlerine götürdü - YaşamTonlarcasını acımadan araziye atıp gittiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...