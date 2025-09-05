Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ÇAYKUR'dan çaya son 3 ayda 3. zam! Yeni fiyatlar bugünden geçerli...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli içeceğimiz çayın fiyatı hazirandan bu yana 3. kez arttı. ÇAYKUR, çay fiyatlarına yüzde 7,5 zam yaparken, son 3 aydaki fiyat artışı yüzde 28'i buldu. Yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağını belirten sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde yeni zamların olacağını belirtti.

ÇAYKUR, çay fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Kuru çaya haziran ayında yüzde 15, temmuz ayında ise yüzde 3,5 oranında zam yapılmıştı. Bugün itibarıyla yüzde 7,5 daha zam geldi. 

SON 3 AYDA YÜZDE 28 ZAM 

Çaya son 3 ayda 3. kez zam gelmiş oldu. ÇAYKUR'un ardı ardına gelen zamları sonucu kuru çay fiyatları Haziran'dan bu yana yaklaşık yüzde 28 arttı.

ZAMLI TARİFE BUGÜNDEN GEÇERLİ 

Çay fiyatlarıyla ilgili yeni liste toptancı bayileri ve distrübütörlere gönderildi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 

YENİ ZAMLAR YOLDA 

Sektör temsilcileri, Eylül ayındaki yüzde 5,5 oranındaki üçüncü zammın ardından önümüzdeki haftalarda benzer oranlarda bir zam daha beklendiğini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

