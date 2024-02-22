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    • Haberler > Yaşam > Boyu 7,5 metre, ağırlığı 500 kg! Bilim insanları dünyanın en büyük yılan türünü keşfetti

    Boyu 7,5 metre, ağırlığı 500 kg! Bilim insanları dünyanın en büyük yılan türünü keşfetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Boyu 7,5 metre, ağırlığı 500 kg! Bilim insanları dünyanın en büyük yılan türünü keşfetti
    Anakonda, Amazon, Yılan, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Amazon ormanlarında keşfe çıkan bilim insanları daha önce belgelenmemiş dev bir anakonda türü keşfetti. Şimdiye kadar bilinen en büyük ve ağır yılan olarak kayda geçen bu tür, 7 buçuk metreye kadar büyüyebiliyor ve 500 kg ağırlığa ulaşabiliyor.

    Dünyanın canlı çeşitliliği açısından en önemli bölgelerinden olan Amazon ormanlarından bilim insanları büyük bir keşfe imza attı. Bilim insanları şimdiye kadar en büyük anakonda türü yılan keşfetti.

    İKİ FARKLI TÜR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Şimdiye kadar  dört anakonda türü biliniyordu. Bunlardan en büyüğü, Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde ve bazı küçük havzalarda yeşil anakondaydı. Bu anakondalar, yıldırım hızları ve avlanmadaki yetenekleriyle tanınan bir tür. Yıllarca süren ve yeni yayınlanan bir çalışma, yeşil anakondanın iki farklı tür olduğunu gün yüzüne çıkardı. 

    BİRKAÇ TÜRÜ BELGELEMEYİ BAŞARDILAR

    Yerli halka birlikte Ekvador Amazonu'ndaki Baihuaeri Waorani Bölgesi'nin Bameno bölgesinde keşfe çıkan araştırmacılar, yeni isimlendirilen yeşil anakondanın (Eunectes akayima) birkaç örneğini yakaladı ve inceledi. Bilim insanları Amazon nehri sistemi boyunca kanolarla ilerlerken sularda gizlenen ve avını bekleyen yeni türlere ait birkaç anakondayı belgelemeyi başardı.

    7,5 METRE UZUNLUĞUNDA, 500 KG AĞIRLIĞINDA

    Çalışmanın yazarlarından Bryan Fry bu yeni tür anakondayı "Bu muhteşem canlıların boyutları inanılmazdı; karşılaştığımız bir dişi anakondanın uzunluğu  6,3 metreydi. Bölgede 7,5 metreden uzun ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında anakondalar bulunuyor" sözleriyle tanımladı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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