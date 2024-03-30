Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 75 bin lira

Şırnak ve Hakkari'de yılın sadece 20 günü yaşayan endemik çiçek türü ters laleler, nesli tehlikede olan çiçek türlerinden biri. Bu çiçekleri koparmanı cezası ise 75 bin lira.

Şırnak ve Hakkari'de yetişen ağlayan gelin olarak bilinen, ters laleler dünyanın nadir çiçekleri arasında yer alıyor. Ters laleler nesli tehlikede olan bir çiçek türü. Yüksek bölgelerde yetişen çiçek türü, bu yıl erken çiçek açtı. Baharın müjdecisi olan çiçek karlar erimedensarı ve kırmızı renkleriyle göz kamaştırıyor.

BÖLGE HALKI GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

12 ay yer altında kalan ve yılda 20 gün yaşayabilen ters lale havaların ısınmasıyla beraber geçen yıla göre bu yıl erken çiçek açtı. Koruma altına alınan çiçeği koparan, zarar veren ya da kıranlara yönelik 75 bin lira ceza kesiliyor. Bölge halkı çiçeklere gözü gibi bakıyor. Mehdi Yüce isimli vatandaş erken açan ters lalenin baharın müjdecisi olduğunu söyledi.

"DEVLETİMİZ KORUYOR"

Yüce, ''Bu sene geçen yıla oranla ters laleler erken açtı. Baharın erken geleceği manasına geliyor. Milletimiz buna dikkat ediyor, devletimiz koruma altına almış cezası 73 ile 75 bin lira gibi olduğunu hatırlıyorum. Kimse basmamaya, kırmamaya, koparmamaya özen gösteriyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çiçeği devletimiz koruyor, Allah razı olsun" diye konuştu.