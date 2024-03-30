Seçimin 'en'leri belli oldu: En kısa pusula 4, en uzun pusula 97 santimetre

Yarınki seçimlerin en'leri belli oldu. 1003 seçim çevresinden 12. 725 adayın yarışında en uzun pusula 97 santimetre ile İstanbul'da en kısa pusula 4 santimetre ile Şırnak'ta oldu. En az aday Bayburt'ta iken en çok partinin yarışacağı il Gaziantep olarak yer aldı. Seçimde en çok aday çıkartan parti ise YRP.

Türkiye, yarın 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullanacak. 81 il, 922 ilçe, 397 belde ve 18.257 köyde seçim olacak.

Seçimlerde il ve ilçe bazında belediye başkanı seçilecek 1003 seçim çevresi var. Bu 1003 koltuk için, 653’ü bağımsız toplam 12.725 aday yarışacak.

BAKIRKÖY VE SULTANBEYLİ'DE ADAY REKORU KIRILDI

İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız toplam 49 aday yarışacak. İstanbul’da aday sayısında rekor kıran iki ilçe var. Bakırköy ve Sultanbeyli’de 25’er aday ilçe belediye başkanlığı için yarışacak.

ANKARA'DA 24 ADAY YARIŞACAK

Ankara’da ise büyükşehir belediye başkanlığı için toplam 24 aday yarışacak. Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’da ise 26’sı partili 2’si bağımsız toplam 28 aday yarışacak.

ALTINDAĞ VE KEÇİRÖREN'DE ADAY SAYISI

Çankaya gibi 27 adayın yarıştığı Altındağ ve 25 adayın yarıştığı Keçiören’de aday sayısı büyükşehir belediyesindeki adayların sayısından daha fazla.

EN AZ ADAY BAYBURT'TA

En az adayın yarışacağı il ise Bayburt. Şehrin merkezi ve ilçeleri dahil toplamda 35 aday belediye başkanı olmak için yarışacak. Şehir merkezinde 16’sı partili, 4’ü bağımsız toplam 20 aday yarışıyor. 2019’da toplam yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı Bayburt’ta 20 aday belediye başkanlığı için yarışacak. Bu rakamlara göre kent merkezindeki her bin kişiden biri belediye başkanı olmak için yarışacak.

En az sayıda adayın yarıştığı ilçe ise biri bağımsız toplam 4 adayın yarışacağı Gümüşhane’nin Çanakçı ilçesi olacak.

Edirne, Bartın, Bitlis ve Bingöl illerinin il ve ilçe belediyelerinde yarışan sadece birer bağımsız adayı var.

EN ÇOK PARTİ GAZİANTEP'TE YARIŞIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise 26 partinin aday çıkartmasıyla en çok partinin yarışacağı il unvanını taşıyor.

EN UZUN PUSULA

49 adayın yarıştığı İstanbul’da seçmenleri 97 santimetrelik bir pusula bekliyor.

EN KISA PUSULA

En kısa pusula ise Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4 santimetre uzunluğundaki pusula olacak. Hilal Beldesi’nde seçime sadece AK Parti adayı katılıyor. Yani Hilal belediyesinde seçimin sonucu şimdiden belli.

EN ÇOK ADAYI YRP ÇIKARDI

Seçimde en çok aday çıkartan parti YRP Fatih Erbakan’ın partisi Erzurum’da aday göstermedi, 922 ilçenin 845’inde aday gösterdi.

CHP’nin 886, AK Parti’nin 858, İYİ Parti’nin 800, MHP’nin 474, DEM’in ise 416 adayı başkanlık için yarışacak.

CUMHUR İTTİFAKI ADAY DAĞILIMI

Cumhur ittifakının tüm illerde adayı var. AKP ve MHP 59 ilde ittifak halinde seçime giriyor. 22 ilde ise iki parti karşılıklı olarak yarışacak. İttifak yapılan 59 ilden 52’sinde AK Parti, 7’sinde ise MHP adayları yarışacak.

MHP, Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri ile Osmaniye, Kırklareli, Kars, Erzincan ve Bartın kent merkezlerinde ittifak desteği ile seçime girecek. AK Parti aralarında İstanbul Ankara İzmir Adana ve Antalya gibi 28 büyükşehirde ittifak desteği ile ipi göğüslemeye çalışacak.

39 ilçesi olan İstanbul’da tüm ilçelerde Cumhur İttifakı var. AK Parti 37 ilçede, MHP Beşiktaş ve Silivri gibi 2 ilçede aday çıkarttı.

25 İlçesi bulunan Ankara’da ise 20 İlçede AK Parti adayı 5 ilçede MHP adayı yarışacak.

30 ilçesi bulunan İzmir’de ise AK Parti 25 ilçede MHP 5 ilçede aday çıkarttı.