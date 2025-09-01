Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdi

Bu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdi

Hatay'da bici bici esnafı, işletmesinin 2.5 metrekarelik tuvaletine klima taktırdı. Kavurucu sıcağa karşı çözüm üreten esnafın dükkanındaki tuvaleti serinleten klima, müşteriler tarafından hem memnuniyetle ve şaşkınlıkla karşılandı. Tuvaletin önünde müşteri kuyruğu oldu.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Uğurmumcu Caddesi'nde, 12 yıldır bici bici işletmeciliği yapan 41 yaşındaki Ertan Keskin, sıcak havalarda terleyen müşterilerine farklı bir çözüm sundu.

Keskin, 2 buçuk metrekarelik işletme tuvaletine klima taktırarak serinlemek isteyen müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Müşterilerinden olumlu dönüş alan Keskin, tuvalet önünde kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdi - 1. Resim

"MÜŞTERİ MEMNUN OLUNCA MUTLU OLUYORUM"

İşletme sahibi Ertan Keskin, "Yıllardır bici bici yapıyoruz, önceden seyyar çalışıyorduk. İş yerimiz ahşap olduğu için sıcakları daha çok çekiyordu. Müşterilerimiz kan ter içinde çıkıyordu, bu da zoruma gidiyordu. Sonunda tuvalete klima taktırmaya karar verdim. Yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama buna değdi. İnsanlar içeriye girince uzun süre çıkmak istemiyor, 15-20 dakika bekleyenler oluyor. Kuyruklar oluşmasına rağmen müşterilerim memnun oldukça mutlu oluyorum" dedi.

Bu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdi - 2. Resim

"RAHATLAMA KAPISI GİBİ"

İşletmeye gelen müşterilerden 40 yaşındaki Aziz Karpuz ise uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bici biciler çok lezzetliydi. Lavaboları dışarıdan daha serin, içeride klima var. Çok temiz, çok ferah, insanın çıkası gelmiyor. Havalar çok sıcak, ben havluyla geziyorum. İçerisi gerçekten rahatlama kapısı gibi. Daha önce de gelmiştim ama diğer mekanlarda böyle bir şey yok" diye konuştu.

Bu dükkana giren ferahlıyor! Müşterinin dikkatini böyle çekti... Görenler hem hayret etti hem sıraya girdi - 3. Resim

